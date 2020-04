Warta przeznaczy 10 mln zł na walkę z koronawirusem. Środki te miały trafić na promocję

- W obliczu wielkiego wyzwania przed jakim wszyscy stanęliśmy Warta dołącza do szerokiej koalicji ludzi, firm i instytucji wspierających walkę z koronawirusem. Jesteśmy w sytuacji, gdy solidarność i odpowiedzialność społeczna jest najważniejsza. Dlatego też chcemy skierować nasze działania nie tylko do jednej wybranej grupy, ale szeroko - aby przeciwdziałać wszelkim skutkom wirusa, również społecznym i psychologicznym - komentuje Jarosław Parkot, prezes zarządu Warty, cytowany w komunikacie.

Warta deklaruje, że połowa środków trafi do szpitali, które są na pierwszej linii frontu z wirusem SARS-CoV-2. Pozostałe 5 mln - do wybranych placówek zakaźnych.

Co ciekawe, to agenci mają wskazać lokalne organizacje, do których trafi część środków z puli. Całkowita pomoc ma być rozdzielona po równo na wszystkie 16 województw.