Koronawirus uderza w gospodarkę. Kościński mówi o wzroście PKB Polski

Polski minister finansów pozostaje jednak ostrożnym optymistą w temacie wpływu koronawirusa na polskie PKB. - Jak wyjdziemy z tego kryzysu pod koniec maja, to myślę, że jeszcze będziemy na 0 proc. lub 0,5 proc. na plusie - powiedział. - Jeżeli w czerwcu i lipcu nadal będzie panował kryzys, to wiele przedsiębiorstw zbankrutuje, wejdziemy w recesję, a jak wciąż będziemy rozmawiać o kryzysie na jesieni, to minie rok lub dwa zanim z niego wyjdziemy - dodał.

- My wielu postulatów (do tarczy - red.) nie wpisaliśmy, bo po prostu już nie zdążyliśmy. Zależało nam na tym, by od 1 kwietnia pracownicy i pracodawcy mogli dostać już pierwszą ofertę - mówiła w czwartkowym wydaniu programu "Money. To się liczy" minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że nowe propozycje rządowe obejmą pomocą też samorządy. Szczegóły aktualizacji tarczy antykryzysowej znajdziesz tutaj.