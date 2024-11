Ważna ocena dla polskiej gospodarki. Minister finansów zabrał głos

Rating Polski

Te czynniki - jak napisano - są równoważone większym deficytem budżetowym , niższym (choć rosnącym) poziomem dochodów i słabszymi wskaźnikami zarządzania. Fitch prognozuje, że w 2024 r. deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych wzrośnie do 6,2 proc. PKB (z 5,3 proc. w 2023 r.). Agencja spodziewa się też obniżenia deficytu fiskalnego do 5,0 proc. do 2026 r. a następnie do 3,7 proc. do 2028 r.

Czynniki, które mogą wpłynąć na podniesienie oceny ratingowej to konsolidacja fiskalna w średnim okresie prowadząca do zdecydowanego spadku relacji dług publiczny do PKB; znacząca poprawa zdolności rządzenia, odzwierciedlająca trwałe łagodzenie polaryzacji politycznej i poprawę ram polityki i praworządności. Ponadto agencja zwróciła uwagę na utrzymujący się wyższy wzrost PKB, prowadzący do szybszego zbliżania się dochodów do mediany kategorii "A", wspierany polityką, która nie prowadzi do nierównowagi makroekonomicznej, fiskalnej ani zewnętrznej.