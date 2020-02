Wciąż za mało rąk do pracy w niemieckich domach opieki

„Najważniejszym instrumentem jest stworzenie nowego klucza, który określać będzie liczbę opiekunów w stosunku do liczby podopiecznych domu opieki" – czytamy w raporcie, który powstał pod kierownictwem eksperta rynku opieki Heinza Rothganga. Proporcje te powinny być ustalane w odniesieniu do stopnia opieki, jakiej potrzebują mieszkańcy danej placówki. Rothgang zaleca tu elastyczność i uwzględnianie indywidualnych potrzeb domu opieki.

Opiekunowie pilnie poszukiwani

Palący brak rąk do pracy występuje we wszystkich krajach związkowych. Zależnie od landu brak asystentów kształtuje się na poziomie od 57 do 92 procent, a wykwalifikowanych opiekunów na poziomie 13 procent.

Rosnące wydatki na opiekę

Autorzy raportu oceniają, że na zatrudnienie personelu Niemcy będą musiały co roku przeznaczać około 4 mld euro z państwowego budżetu. Przeciętny dom opieki ze 100 podopiecznymi powinien zatrudniać 55 opiekunów zamiast 40, jak to ma miejsce teraz. W skali całych Niemiec oznaczałoby to wzrost z 320 do 440 tysięcy opiekunów.