Węgla brakuje, więc PiS przywraca do łask węgiel brunatny. "Powinniśmy nosić maseczki"

Węgiel kamienny, nawet jeżeli trafia do Polski, to i tak pojawia się problem z jego dystrybucją. Odstrasza też jego cena. PiS podejmuje też krok, który zimą odczujemy wszyscy w postaci silnie zanieczyszczonego powietrza. Przywraca do łask gospodarstw domowych węgiel brunatny. Ekspert ostrzega, że w tym roku powinniśmy nosić maseczki antysmogowe.