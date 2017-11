500+ dla emerytów blokuje ZUS. Nie będzie dodatku na święta?

Fot. Bob Jagendorf/Flickr (CC BY-NC 2.0) 500+ dla emerytów tylko w tym roku pochłonąłby 2,8 mld zł.

Nawet 500 zł jednorazowego świątecznego dodatku dla emerytów i rencistów chciał wypłacać PSL z budżetu państwa. Na drodze ludowcom staje jednak ZUS, który chciałby opóźnić wejście w życie o co najmniej rok.

Według szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza wprowadzenie takiego dodatku dla emerytów i rencistów możliwe miało być już w tym roku. Projekt został złożony do marszałka, a jego czytanie ma mieć miejsce w Sejmie w najbliższą środę.

Gdyby wszystko poszło po myśli PSL, nowy przepis przewidujący wypłaty od 300-500 zł. dla osób, których świadczenia nie przekraczają 2 tys. zł, wszedłby w życie na koniec listopada. Oznaczałoby to, że emeryci faktycznie dostaliby dodatek jeszcze w te święta.

Konkurencyjny dla rządu program 500+ dla emerytów tylko w tym roku kosztować miałby 2,8 mld zł. – podaje "TVN24Bis". A takie środki dla ZUS nie zostały przewidziane w ustawie budżetowej. To jeden z powodów, dla których Zakład nie chce się zgodzić na wprowadzenie świadczenia już na te święta.

Ale w uwagach do poselskiego projektu zgłasza jeszcze jeden problem. A mianowicie kwestie informatyczne. Aby dostosować system, ZUS - jak twierdzi - potrzebuje co najmniej 12 miesięcy. Te same kłopoty zgłasza KRUS.

Jak pisaliśmy w money.pl, rząd miał w planach wprowadzenie własnego dodatku 500+ dla emerytów. Jednak na początku września, minister rodziny Elżbieta Rafalska mówiła, że wstrzymują się z decyzją do momentu poznania koszów obniżenia wieku emerytalnego. Do końca października przedstawiciele rządu nie byli w stanie powiedzieć, czy i kiedy program wystartuje oraz jak miałby wyglądać.