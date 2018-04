Abris zapowiada pozew przeciwko byłemu prezesowi GetBack

Fot. fot. Marek Wisniewski / FORUM Abris zapowiada pozew przeciwko Krzysztofowi Kąkolewskiemu, byłemu szefowi GetBack.

- Płynność firmy GetBack została utracona przez zachowanie Abrisu, który jest akcjonariuszem spółki - powiedział Konrad Kąkolewski, były prezes GetBacku, w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. Abris, poproszony przez nas o odniesienie się do tych słów, zapowiedział złożenie pozwu przeciwko Kąkolewskiemu.

„Zarząd GetBacku walczył przez ostatnie kilkanaście miesięcy o zabezpieczenie modelu biznesowego, jego stymulację. Blokował to Abris” – mówił Konrad Kąkolewski na łamach „Rzeczpospolitej”.

Money.pl poprosił o komentarz do słów Kąkolewskiego. Abris Capital Partners wysłał nam krótkie oświadczenie:

"Trudno jakkolwiek racjonalnie traktować wypowiedzi byłego Prezesa spółki GetBack SA. Abris Capital Partners w najbliższych dniach składa pozew przeciwko Konradowi Kąkolewskiemu o naruszenie naszych dóbr osobistych”.

Co jeszcze mówił w wywiadzie były prezes GetBack?

„Kurs głównie spadł dlatego, że Abris w sposób kardynalny i niezrozumiały popełniał liczne błędy. Błędy te były przede wszystkim przy podwyższaniu kapitału. (...)Czekaliśmy przy tym cały czas na kapitał od Abrisu, jednak usłyszałem, że tych pieniędzy po prostu nie będzie i mam poradzić sobie sam, na przykład wprowadzając spółkę na giełdę” – mówił Kąkolewski, odwołany 17 kwietnia z zarządu GetBacku, w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”. Kąkolewski na czele firmy stał od ponad 3 lat.

Jak mówił, zaskakująca sytuacja wydarzyła się po debiucie. „Abris po prostu wziął 370 mln zł ze sprzedaży akcji i wypłacił sobie te pieniądze w formie gotówki. Co ciekawe, to spółka musiała pokryć koszty ekstremalnie drogiego IPO. Do dziś nie wiem, po co w całym procesie było nam potrzebnych osiem domów maklerskich, czego chciał fundusz. (...) Abris po prostu sprzedał część swoich akcji, ale mimo tego, że pozyskał kapitał, w żadnym momencie nie wsparł spółki”.

Kokolewski twierdzi też, że na przełomie września i października zdobył deklaracje inwestorów na kwotę 452 mln dolarów. Po tej informacji kurs wzrósł, a zarząd zaproponował zrobienie małej emisji akcji. Celem miało być pozyskanie pieniędzy i odbudowa funduszowej części biznesu przez kupno TFI. „Abris się na to jednak nie zgodził, a jednocześnie na rynku już pojawiła się plotka, że GetBack planuje emisję akcji” – powiedział w wywiadzie dla „Rz”.



„Wielokrotnie zwracałem się do Abrisu, aby przeprowadzić transakcję ABB na ich akcjach i od razu po ogłoszeniu emisji pozyskać szybko kapitał, tak aby ustabilizować sytuację. (...) Następnie Abris mógłby pożyczyć pozyskane środki spółce, a samemu przegłosować na walnym tzw. małą emisję i objąć akcje. (...) Niestety, Abris nie zgodził się na taki ruch i od tego momentu nasz kurs zaczął lecieć na łeb na szyję”.

Notowania spółki gwałtownie zanurkowały, a na giełdzie pojawiły się symptomy paniki. Po południu obrót akcjami i obligacjami GetBack został zawieszony przez GPW. Nazajutrz rada nadzorcza spółki postanowiła odwołać ze stanowiska prezesa Konrada Kąkolewskiego.

W obligacjach GetBack ulokowanych jest w sumie 2,6 mld zł. 26 kwietnia spółka przyznała się, że nie oddała na czas 88 mln zł z tytułu wykupu obligacji i nie wypłaciła ponad 3 mln zł odsetek. Dane te zostały jednak zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, więc skala zaległości może być dużo większa.

