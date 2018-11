Politycy i biznes podsłuchiwani na potęgę. Kolejne taśmy będą obalać rządy i niszczyć firmy

Te pierwsze pogrążyły SLD, drugie PO. Czy ostatnie nagrania są dowodem na to, że politycy i biznesmeni niczego się nie nauczyli?

- Jak wybucha afera, dochodzi do wyostrzenia zmysłów. Jednak potem jest tak, jak w walce z terroryzmem. Jakiś czas po wybuchu pojawia się rozprężenie i ekspertów od kontrwywiadu może zgubić rutyna - mówi money.pl Jerzy Dziewulski, były antyterrorysta i były szef ochrony prezydenckiej.

Z nagrań opublikowanych przez ”Gazetę Wyborczą” wynika, że po wejściu Czarneckiego do gabinetu Marka Chrzanowskiego, szef KNF zapytał, czy bankier ma przy sobie telefon. Uprzedził również, że ma urządzenia anytpodsłuchowe. Czarnecki miał ze sobą trzy urządzenia. Jedno zadziałało.

Jak powiedział money.pl reprezentujący miliardera mecenas Roman Giertych, akurat ten magnetofon Czarnecki kupił w popularnym sklepie z elektroniką za 170 zł. Jak to możliwe, że pokonał on profesjonalne zabezpieczenia? - Doszło do swoistej konfrontacji doradców Czarneckiego i KNF, którzy zapewne korzystali ze specjalistów ze służb państwowych. Okazało się, że sektor prywatny tu wygrał - mówi Dziewulski.