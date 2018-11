Afera KNF. Mamy stanowisko Prokuratury

W odpowiedzi na pytania money.pl Prokuratura Krajowa potwierdza, że wpłynęło do niej zawiadomienie od pełnomocnika Leszka Czarneckiego. Na razie jednak sprawa trafiła do śląskiego wydziału Prokuratury. O wynikach postępowania zostaniemy poinformowani w późniejszym czasie.

We wtorek rano zwróciliśmy się do Prokuratury Krajowej, by potwierdzić wpłynięcie zawiadomienia oraz zapytać o jego dalsze losy. Rzeczywiście, zawiadomienie już jest w prokuraturze.