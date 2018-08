Szajka złodziei we wrocławskim Amazonie. Ukradli sprzęt za 4,5 mln złotych

Fot. Robert Stachnik/REPORTER Zamieszani w proceder byli już pracownicy Amazona usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się kradzieżami.

10 pracowników wrocławskiego Amazona stworzyło grupę, która zajmowała się wynoszeniem sprzętu z tamtejszego centrum logistycznego. Akt oskarżenia w ich sprawie trafił właśnie do sądu. Grozi im do 10 lat więzienia.

Jak podaje serwis TVN24, szajka miała być kierowana przez Dariusza J., choć on sam nie przyznaje się do bycia przywódcą grupy (przyznaje się natomiast do kradzieży). J. działał od jesieni 2015 roku - najpierw z zaprzyjaźnionym kurierem, a potem w szerszym "zespole".

Czytaj też: Amazon sam o sobie pisze najlepiej. Zachwyty na temat warunków pracy w firmie zalewają internet

Później do grupy dołączyli nawet kierownicy zespołów. Bilans działalności całej szajki to ponad tysiąc ukradzionych laptopów, a także skradzione drony, konsole do gier, telewizory, akcesoria komputerowe, zestawy kina domowego, monitory, karty pamięci, dyski twarde, czy nawigacje satelitarne. Wartość tych towarów to 4,5 mln zł.

Proceder wyszedł na jaw w lutym 2017 roku, kiedy niezamieszani w kradzieże pracownicy nie mogli doliczyć się kilkunastu dronów. Po dokładnym przejrzeniu monitoringu wyszło na jaw, że zostały ukradzione, a także kto za tym stoi.

Zobacz też, jak wygląda centrum logistyczne Amazona od środka

Zamieszani w proceder byli już pracownicy Amazona usłyszeli zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się kradzieżami. Część z nich przyznaje się do winy w całości, część tylko częściowo, a niektórzy nie przyznają się wcale.

Czytaj też: Amazon łamie przepisy. Kolejny biegły nie ma wątpliwości

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl