Amazon straszy związkami zawodowymi. Do sieci wyciekł film instruktażowy

"Płaca minimalna" czy "rosnący negatywizm w miejscu pracy" to słowa, które według filmu instruktażowego, mają ostrzegać menadżerów Amazona o buncie pracowników. "Nie jesteśmy antyzwiązkowi, ale nie jesteśmy też neutralni" - mówi narrator filmu

Do nagrania dotarli dziennikarze amerykańskiego serwisu Gizmondo. 45-minutowa animacja ma ostrzegać menadżerów Amazona o sygnałach świadczących o możliwości powstania związków zawodowych. Radzi też jak rozmawiać z pracownikami, żeby wyperswadować im pomysł zrzeszania się w organizacjach.

- Nie uważamy, że związki zawodowe leżą w najlepszym interesie naszych klientów, udziałowców i - co najważniejsze - naszych współpracowników. Nasz model biznesowy jest zbudowany na szybkości, innowacyjności i obsesji na punkcie klienta - rzeczach, które co do zasady nie są kojarzone ze związkami zawodowymi. Kiedy stracimy je z pola widzenia, zagrozimy bezpieczeństwu pracy wszystkich: twojemu, mojemu i współpracowników - mówi cytowany przez Gizmodo narrator filmu.

Portal nie opublikował całości nagrania, tłumacząc to ochroną tożsamości źródła.

It speaks volumes to how Amazon views its workers when they use paranoid rhetoric toward unionizing like "unusual group behavior" pic.twitter.com/Ope6Ur53tb -- Michael Sainato (@msainat1) September 27, 2018

W Amazonie, który jest drugim co do wielkości pracodawcą w USA, wciąż nie ma ani jednego związku zawodowego. Jak pisze Gizmodo, sieć obawia się jednak ich powstania po tym, jak w ubiegłym roku za ponad 13 mld USD kupiła sieć sklepów Whole Foods. Film instruktażowy menadżerowie Amazona mieli otrzymać w zeszłym tygodniu.

Jak informuje Gizmodo, 45-minutowa animacja jest podzielona na sześć części i ma pomóc liderom zespołów w "osiągnięcia sukcesu, kiedy zawiązuje się związek zawodowy".

Film zawiera m.in. informacje o "znakach ostrzegawczych" jakie mogą świadczyć o planach założenia związków. są to m.in: zgłaszanie uwag w imieniu innych pracowników, zainteresowanie zasadami pracy czy narzekanie.

Liderzy zespołów powinni też zwracać uwagę na częste używanie sformułowań "płaca minimalna" czy "rosnący negatywizm w miejscu pracy".

Film zawiera też instrukcje jak rozmawiać z pracownikami, którzy chcą zakładać związki.

- Być może trzeba będzie porozmawiać o tym, że związek zawodowy może godzić w innowacyjność, która z kolei ugodzi w obsesję na punkcie klienta, która ostatecznie może zagrozić egzystencji organizacji - cytuje narratora filmu portal Gizmodo.

Animowana postać tłumaczy menadżerom, że firma nie jest antyzwiązkowa, ale "preferuje bezpośrednie zarządzanie".

Nawet Stachanow byłby sfrustrowany w Amazonie. "Wyrobiłem ponad 100 proc. normy i rzucili się z pięściami"

Dziennikarze Gizmodo przytaczają jednak słowa jednego z byłych pracowników Amazon, który opowiada o swoich relacjach z przełożonymi. Jak twierdzi, po przesłaniu do szefa firmy swoich uwag na temat niskich płac, był nękany, szykanowany i niedługo później zwolniony.

Amazon odpowiada

Amazon najpierw kilkakrotnie odmówił dziennikarzom komentarza w sprawie filmu, jednak po publikacji tekstu przesłał oświadczenie, w którym uznaje artykuł na Gizmodo za zmanipulowany.

- Reporter wyraźnie wybrał ścieżki dźwiękowe z filmu, aby spełnić swój cel redakcyjny i nie zgadza się z naszym poglądem na temat tworzenia możliwości kariery dla pracowników - czytamy w oświadczeniu zamieszczonym na Gizmodo w całości.

W oświadczeniu Amazon wylicza oferowane pracownikom benefity i podaje kwotę średnich zarobków (15 USD za godzinę pracy). Nie odpowiada jednak na zarzuty dotyczące antyzwiązkowej polityki.

W Polsce związki działają

W polskich oddziałach Amazona związki zawodowe działają. Są dwa: NSZZ "Solidarność" oraz Inicjatywa Pracownicza.

Jak twierdzą przedstawiciele Amazon Polska,film instruktażowy, który wyciekł do sieci nie jest przeznaczony dla polskich pracowników.

- Trening nie jest i nie był dostępny w Polsce. Wierzymy, że bezpośredni dialog jest najskuteczniejszym sposobem odpowiedzi na potrzeby i oczekiwania naszych pracowników, ale oczywiście w pełni szanujemy ich prawo do wyboru innej jego formy - mówi w rozmowie z Gazetą Wyborczą Marta Rzetelska, rzeczniczka prasowa Amazon Polska.

Polskie oddziały firmy były kilkakrotnie kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Ich wynik to ponad 40 decyzji w sprawie usunięcia nieprawidłowości. Nałożony został też mandat karny w wysokości 1 tys. zł.

Inspektorzy wykryli m.in. nieterminowe wypłaty, zaniżanie wysokości pensji oraz nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy.

Dodatkowo, zdaniem PIP, nieterminowo organizowane w magazynach Amazona były szkolenia BHP, a niektóre przepisy z tego zakresu po prostu nie były przestrzegane.

