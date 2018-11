Andrzej Duda podpisze ustawę o PPK. Pensje Polaków spadną, emerytury mają rosnąć

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział w rozmowie z money.pl, że złoży podpis pod ustawą wprowadzającą od 1 lipca 2019 r. Pracownicze Plany Kapitałowe. - Termin konstytucyjny 21 dni, który mam na podpis, upływa w poniedziałek - doprecyzował. To oznacza, że kolejna reforma systemu emerytalnego stanie się faktem.

Zobacz całą rozmowę z Andrzejem Dudą:

Członkami PPK zostaną automatycznie wszystkie osoby zatrudnione w oparciu o umowy o pracę. To oznacza nawet 13 mln osób. Od chwili zapisu z pensji pracownika na specjalny rachunek wypłacane będzie przynajmniej 2 proc. pensji brutto, ale pobierane od pensji netto. Dla osoby zarabiającej pensję minimalną będzie to 42 zł miesięcznie. Do tego dojdzie 1,5 proc. płacone przez pracodawcę (dla wspomnianego przykładu 31,5 zł) oraz 240 zł "prezentu od państwa".

Jeśli system nam się nie spodoba, będziemy mogli z niego zrezygnować. Z zastrzeżeniem, że rezygnację będziemy musieli ponawiać co kilka lat.

1800 zł więcej za obniżkę pensji o 60 zł

Na jakie pieniądze mogą liczyć pracownicy prezentujemy w poniższej symulacji, która opiera się na następujących założeniach: pracownik i pracodawca zdecydowali się na podstawowe składki – 2 i 1,5 proc. Co istotne, nie uwzględniamy średniorocznego wzrostu pensji, co pozwala porównywać zebrane i wypłacane środki do dzisiejszej cen i zarobków. W symulacji zakładamy roczną stopę zwrotu na poziomie 3,5 proc.

Osoba, która dziś zaczyna karierę zawodową i zarabia 3 tys. z brutto, może liczyć na to, że w PPK uzbiera 196 tys. zł, co podniesie emeryturę o 1800 zł miesięcznie. Przez cały okres pracy co miesiąc będzie go to jednak kosztowało obniżenie pensji "na rękę" o 60 zł.

35-latek zarabiający 4 tys. zł brutto straci co miesiąc 80 zł, ale dzięki temu odłoży 117 tys. zł, co pozwoli przez pierwszych 10 lat po zakończeniu kariery zawodowej pobierać miesięcznie 1000 zł miesięcznie więcej.

Co oczywiste, najmniej odłożą osoby, którym do osiągnięcia wieku emerytalnego brakuje najmniej. 55-latek zarabiający 5 tys. zł brutto za pensję niższą o 100 zł odłoży w PPK 29 tys. zł, co podniesie emeryturę o 300 zł.

Napisz komentarz 2h temu sonikW stenogramie rozmowy Leszka Czarneckiego i Marka Chrzanowskiego na 17 stronie jest krótka mowa o PPK że Państwo te pieniądze również znacjonalizuje … Czytaj całość 3h temu obywatelKiedy podpisze własną dymisję? 3h temu gośćszukamy wsparcia dla 500+ trzeci filar zlikwidowany Rozwiń komentarze ( 15 )

