Autosan spóźnił się specjalnie na przetarg? Sensacyjne doniesienia mediów

Autosan stracił szanse na kontrakt, bo spóźnił się z dokumentami o 20 minut. Jak wynika z informacji "Gazety Wyborczej", firma zrobiła to... specjalnie. Dlaczego? Spółka zdawała sobie sprawę, że i tak nie ma szans na wygraną w przetargu, bo specjalizuje się w zupełnie innych pojazdach. Przygotowała dokumenty i zapowiadała chęć walki o kontrakt, by zadowolić Ministerstwo Obrony Narodowej. Fortel się nie udał, bo afera wypłynęła na światło dzienne.

Autosan, który został uratowany przed upadkiem przez włączenie do PGZ, chciał wystartować w przetargu dla polskiej armii, ale... spóźnił się z dokumentami o 20 minut. Osoby odpowiedzialne za dokumentację w żaden sposób nie odwoływały się od decyzji. Efekt? Jedyny oferent - niemiecki MAN - nie miał problemu z wygraniem przetargu.

Polska Grupa Zbrojeniowa i Autosan tłumaczyły się już z kosztownej wpadki. Całą winę zrzuca na barki jednego z pracowników. Firma domagać się będzie od niego odszkodowania. PGZ wprost sugeruje też, że w tej sprawie mogło dojść do korupcji. Jeżeli wykaże to śledztwo odpowiednich służb, firma będzie żądać ponownego przetargu dla armii.

Wygląda jednak na to, że tłumaczenia spółek to jedynie... mydlenie oczu. "Gazeta Wyborcza" rzuca nowe światło na tę wpadkę. Informator gazety sugeruje wprost, że Autosan spóźnił się z dokumentami świadomie. Dlaczego? Bo firma doskonale wiedziała, że nie ma najmniejszych szans na zdobycie kontraktu. Chciała jednak markować spełnienie żądań wiceministra Bartosza Kownackiego z MON.

- Od początku było wiadomo, że Autosan nie jest w stanie wykonać zamówienia MON. Dlatego specjalnie spóźnili się z ofertą - mówi "Wyborczej" wprost jeden z pracowników Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dlaczego? Autosan produkuje głównie autobusy miejskie. A wojsko chciało wysokopodłogowe autobusy turystyczne. Zresztą Autosan sam przyznał to w swoim komunikacie, a przynajmniej jego pierwszej wersji. Później fragment o produkcji zupełnie innych pojazdów zniknął. Pokazała to Marta Gordziewicz, dziennikarka TVN w mediach społecznościowych.

Dlaczego Autosan miał postawić na "ściemę"? Z informacji "Gazety Wyborczej" wynika, że jesienią ubiegłego roku w Polskiej Grupie Zbrojeniowej awanturę miał zrobić Bartosz Kownacki, wiceminister obrony narodowej. Nalegał, by firma wystartowała w przetargu. Miał dzwonić do wiceprezesa zarządu Grupy.

Nie jest tajemnicą, że Autosan od dłuższego czasu ma kłopoty finansowe. Firma wciąż zbiera kontrakty i próbuje odbić się od dna. Informatorzy gazety sugerują, że wygrana w przetargu i kłopoty z dostarczeniem autobusów byłyby dla firmy po prostu zabójcze. Dlaczego? Musiałaby wydać pieniądze chociażby na technologie. A tych nie ma w firmie zbyt wiele.

Już wczoraj radio RMF FM zauważyło, że wiceminister w tłumaczeniu sytuacji w Autosanie minął się z prawdą. Na początku podkreślał, że dyrektor odpowiadający za przetarg zatrudniony był za poprzedniej ekipy. Okazało się jednak, że było inaczej. W firmie pojawił się już po "dobrej zmianie".

Gazeta zwraca uwagę, że to wcale nie jest jedyny taki przypadek. Podobnie ma wyglądać sprawa z produkcją dronów dla wojska. MON nalega, by zajęła się tym Polska Grupa Zbrojeniowa. W firmie powstał nawet oddział - "centrum kompetencyjne" produkcji dronów, ale to tylko tabliczka na drzwiach.