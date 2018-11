Napięcia na granicy polsko-ukraińskiej. Konflikt z Rosją tylko pogarsza sytuację

Na polsko-ukraińskiej granicy wrze. Celnicy ciągle trzymają palec na strajkowym spuście, a w sytuacji niepokojów u naszych wschodnich sąsiadów ich praca na granicy jest szczególnie potrzebna. Ukraińcy blokują drogi do przejść, a prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podpisał dekret o wprowadzeniu stanu wojennego . To może oznaczać ostateczną utratę tych rynków przez polskie firmy logistyczne.

Wzrost napięcia pomiędzy Kijowem a Moskwą może całkowicie zatrzymać ruch na naszych granicach z tym krajem. Pytaliśmy w MSZ o to, na ile jesteśmy przygotowani na taki scenariusz i co to będzie oznaczało dla ruchu towarowego oraz osobowego miedzy naszymi krajami.