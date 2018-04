Lotnisko w polu, a wokół niego nowe miasto. Śmiałe plany rządu

Fot. Fot Tomasz Jastrzebowski REPORTER Rzad ma nadzieję, że z nowego lotniska będziemy korzystać od 2027 r.

Plany dotyczące Centralnego Portu Komunikacyjnego nabierają rozmachu. W jego okolicy może powstać miasteczko dla 50 tys. osób związanych z obsługą portu.

W Centralnym Porcie Komunikacyjnym pracę może znaleźć nawet 37 tys. osób - szacuje pełnomocnik rządu ds. CPK Mikołaj Wild. Do tego należy doliczyć 150 tys. osób, które będą pośrednio związane z obsługą CPK. Trzeba tym ludziom zapewnić miejsce, w którym mogą zamieszkać, stad pomysł, by w pobliżu CPK powstało miasto "Airport City". O tej inicjatywie poinformował Mikołaj Wild cytowany przez PAP.

Czytaj też: Rząd nie czeka na mieszkańców. Przyjął projekt ustawy o budowie gigantycznego lotniska

Wild powiedział, że w pierwszym kroku trzeba zidentyfikować potrzeby i wszystko szczegółowo zaplanować.

- To wymaga kontaktu ze wszystkimi ministrami działowymi, jednostkami samorządu terytorialnego, abyśmy usłyszeli, abyśmy zdiagnozowali, czy w mieście potrzebny jest szpital czy klinika, komisariat czy posterunek - powiedział Wild.

Zobacz też: Milczarski: Lotnisko Chopina jest źle zbudowane. Jego przepustowość zbliża się do kresu

Pełnomocnik przewiduje, że w "Airport City" może zamieszkać około 50 tys. mieszkańców. Ma być ono zlokalizowane na tyle blisko lotniska, by dojazd zabierał nie więcej niż pół godziny.

Czytaj też: Bitwa na ostre słowa. Tak wygląda sytuacja w LOT. Strajk coraz bliżej

Lotnisko ma zostać zlokalizowane w gminie Stanisławów w odległości ok. 40 km od Warszawy. Ma być jednym z największych portów lotniczych w Europie. Po pierwszym etapie budowy ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, docelowo nawet ok. 100 mln pasażerów rocznie.

Ma zostać oddane do użytku do końca 2027 r.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl