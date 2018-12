Chaos z cenami prądu. "Zrobimy wszystko, żeby wzrostu cen energii nie było"

– Zniesienie akcyzy na prąd nie byłoby lekiem na całe zło – stwierdza minister Jadwiga Emilewicz w Radiu Zet. W ten sposób odniosła się do propozycji ministra Tchórzewskiego, który chciał ją obniżyć lub zlikwidować.

Jak dodała, wariantów do ingerencji jest kilka na stole. Urząd Regulacji Energetyki wezwał spółki energetyczne o korektę taryfy. Te mają czas na odpowiedź do 18 grudnia – podkreśliła na antenie Radia Zet.

- Może za dużo dyskusji prowadzonych jest w mediach, za dużo aktywnych dziennikarzy wyciąga różne rzeczy, których my sami nie wyciągamy. Jest problem do rozwiązania i my na pewno sprostamy temu problemowi - stwierdziła.