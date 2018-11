Ceny węgla znacznie wyższe niż przed rokiem. Są dane

Fot. Tomasz Jodłowski/REPORTER Rosnące ceny węgla prędzej czy później odbiją się na konsumentach

Cena węgla kamiennego dla tego sektora spadła w porównaniu do sierpnia o 1,2 proc. I to w zasadzie koniec dobrych wiadomości.

Dla ciepłownictwa w tym samym czasie ceny czarnego surowca poszły w górę o 2,6 proc. – wskazują dane Agencji Rozwoju Przemysły w Katowicach. Oddział ARP w tym mieście regularnie monitoruje sytuację na rynku węgla kamiennego. Indeksy ARP obrazują sytuację na rynku węgla energetycznego.

We wrześniu ceny węgla dla energetyki były aż o ponad 19 proc. wyższe niż o tej samej porze przed rokiem. To oznacza wzrost o prawie 40 zł na tonie. Jeszcze gorzej prezentuje się sytuacja ciepłownictwa. Tam cena tony węgla była wyższa o ponad 30 proc. – w liczbach bezwzględnych wzrost wyniósł 72 zł na tonę.

To najwyższe ceny od pięciu lat. Choć, jak zaznacza ARP, ciągle nie osiągnęliśmy rekordowego wyniku z pierwszych miesięcy 2012 r.

ARP oblicza miesięczne indeksy wspólnie z Towarową Giełdą Energii. Bazują one na danych miesięcznych ex-post i wyrażają cenę zbytu węgla kamiennego w jakości dostosowanej do potrzeb odbiorców. Wyrażona w indeksach wartość to cena węgla netto "na wagonie" w punkcie załadunku - bez uwzględnienia podatku akcyzowego, kosztów ubezpieczenia oraz kosztów dostawy.

