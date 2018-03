Do Zakopanego bez korków? Ważna deklaracja ministra

Fot. PAP/Grzegorz Momot Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk odwiedził plac budowy nowego mostu na Zakopiance

Nowy most w Białym Dunajcu będzie przejezdny w grudniu, a tymczasowy za trzy miesiące - zapowiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. To oznacza, że ruch wahadłowy w tym miejscu zniknie, a kierowcy szybciej i wygodniej dojadą w góry.

To bardzo ważna informacja dla użytkowników Zakopianki. Wojewoda małopolski wydał pozwolenie na budowę z rygorem natychmiastowej wykonalności na początku marca. Prace zainaugurowano w poniedziałek. Dzisiaj przeprawa jest wąskim gardłem na drodze do Zakopanego. Most jest w tak złym stanie, że od pięciu lat obowiązuje tu ruch wahadłowy.

- Rozpoczęcie budowy mostu w Białym Dunajcu to bardzo dobra wiadomość - zarówno dla udających się na wypoczynek do Zakopanego, jak i dla mieszkańców Małopolski i Podhala. Dzięki niemu zwiększy się przepustowość drogi i komfort podróżowania, znikną też uciążliwe korki spowodowane ruchem wahadłowym w tym miejscu – powiedział minister Adamczyk.

Nowy most powstanie w miejscu istniejącego. Dlatego wcześniej trzeba postawić tymczasową przeprawę. Przez most tymczasowy będzie poprowadzony ruch na czas budowy nowego obiektu. Nowy most będzie miał konstrukcję łukową, bez podpór w nurcie rzeki, obustronne chodniki, długość ok. 58 metrów i szerokość 18 metrów. Przebudowane zostaną też dojazdy po obydwu stronach.

Wartość umowy na projekt i budowę nowego mostu to ok. 12 mln zł. Wykonawcą projektu i prac budowlanych jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne IMB-Podbeskidzie ze Skoczowa.

Walka o przebudowę mostu w Białym Dunajcu trwała od 2011 r., gdy stwierdzono, że przeprawa nie spełniała warunków, by ją użytkować. Z tego względu w 2013 r. wprowadzono na nim ruch wahadłowy, co skutkuje gigantycznymi korkami na popularnej drodze dojazdowej do Zakopanego. Decyzja środowiskowa o budowie nowej przeprawy w miejscu istniejącej uprawomocniła się w czerwcu ubiegłego roku. Decyzja wojewody była już tylko formalnością.

To kolejny etap przebudowy "zakopianki", która być może za kilka lat przestanie być koszmarem kierowców. Do 2022 r. zniknąć ma bowiem również "wąskie gardło" między Rdzawką a Nowym Targiem. Obecną drogę zastąpi bowiem droga dwujezdniowa. - To inwestycja, na którą mieszkańcy regionu i turyści udający się na wypoczynek w polskie góry czekali od lat – mówił w dniu podpisania umowy na budowę minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.