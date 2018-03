Koniec korków na "zakopiance" kwestią czasu. Jest zgoda na budowę kluczowego mostu

Fot. Grzegorz Momot Most w Białym Dunajcu zniknie. W jego miejscu powstanie nowa przeprawa

Koszmar kierowców na "zakopiance" wreszcie się skończy. Po latach batalii prawnej jest zgoda na budowę nowego mostu w Białym Dunajcu.

Zgodę na budowę mostu w Białym Dunajcu wydał wojewoda małopolski. Poinformowała o tym rzecznik krakowskiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że prace mogą ruszyć jeszcze w marcu.

Walka o przebudowę mostu w Białym Dunajcu trwała od 2011 r., gdy stwierdzono, że przeprawa nie spełniała warunków, by ją użytkować. Z tego względu w 2013 r. wprowadzono na nim ruch wahadłowy, co skutkuje gigantycznymi korkami na popularnej drodze dojazdowej do Zakopanego. Decyzja środowiskowa o budowie nowej przeprawy w miejscu istniejącej uprawomocniła się w czerwcu ubiegłego roku. Decyzja wojewody była już tylko formalnością.

To kolejny etap przebudowy "zakopianki", która być może za kilka lat przestanie być koszmarem kierowców. Do 2022 r. zniknąć ma bowiem również "wąskie gardło" między Rdzawką a Nowym Targiem. Obecną drogę zastąpi bowiem droga dwujezdniowa. - To inwestycja, na którą mieszkańcy regionu i turyści udający się na wypoczynek w polskie góry czekali od lat – mówił w dniu podpisania umowy na budowę minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk.