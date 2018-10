Domniemany następca Jacka Kurskiego życzy mu powodzenia

Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER Pozycja Jacka Kurskiego jest niezagrożona

Daniel Obajtek, prezes Orlenu, to bohater spekulacji medialnych, wedle których miałby zając miejsce Jacka Kurskiego w fotelu szefa TVP. Teraz postanowił się do nich odnieść.

O możliwości takiego ruchu pisała "Gazeta Wyborcza". Partyjna wierchuszka PiS ma mieć rzekomo dość topornego przekazu TVP i uważa, że mógł on zaszkodzić w kampanii samorządowej.

Głos w sprawie tych spekulacji zabrał sam zainteresowany, czyli Daniel Obajtek – informuje Super Express. "Rewelacje >Gazety Wyborczej< i łączenie mnie z TVP to nadzwyczajna bzdura. Moim celem jest połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos. Zamierzam ten cel zrealizować. Jacek Kurski – trzymam kciuki!" – napisał.

Były szef TVP: to, co się dzieje w mediach publicznych, to skandal

Ponoć pozycja Kurskiego wcale nie jest zagrożona. Jak mówi cytowany przez tabloid polityk z Nowogrodzkiej, zrzucanie winy na Kurskiego to próba wybielenia się z własnych błędów przez niektórych polityków PiS. A prezes PiS ocenia prezesa TVP jako wiernego i sprawnego.

Sam Jacek Kurski artykuł w „Wyborczej” skomentował już wcześniej. Nazwał go „niechlujnym fejkiem”.