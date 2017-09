Sezon dywidendowy dobiega końca. Do podziału jeszcze zyski m.in. PZU i Lotosu

Kolejne spółki z warszawskiej giełdy dzielą zyski wypracowane w 2016 roku.

PZU, Lotos i Energa - to państwowe spółki, które we wrześniu ustalą listę osób, którym wypłacą część zysku za 2016 rok. Na ponad 500 mln zł może liczyć skarb państwa, a na co najmniej drugie tyle pozostali inwestorzy giełdowi. A to nie jedyne znane firmy, które będą w centrum uwagi w czasie tych "dywidendowych ostatków".

Za nami 8 miesięcy 2017 roku i już zdecydowana większość spółek rozdysponowała zyski wypracowane w 2016 roku. Albo wypłaciły dywidendę, albo chociaż ustaliły listę uprawnionych do jej odbioru. Jest jeszcze jednak kilkanaście spółek, które ciągle z tym zwlekają.

Wśród nich są duże firmy, które do rozdzielenia mają setki milionów złotych. Mowa m.in. o największym polskim ubezpieczycielu PZU czy paliwowym koncernie Lotos, który na podział zysków z posiadaczami akcji firmy zdecydował się pierwszy raz od 10 lat.

Na samą myśl o dywidendzie z PZU ręce zaciera minister finansów Mateusz Morawiecki, który może liczyć na wpływ do kasy państwa ponad 400 mln zł z 1,2 mld zł zysku wypracowanego przez ubezpieczyciela w ubiegłym roku.

Co z resztą, czyli kwotą blisko 800 mln zł? Będzie rozdzielona między pozostałych akcjonariuszy. Każdy, kto na dzień 29 września będzie posiadaczem chociaż jeden akcji PZU (najpóźniej trzeba je kupić 27 września), może liczyć na przelew 19 października.

Na każdą pojedynczą akcję PZU przypadnie po 1,40 zł dywidendy, czyli niecałe 3 proc. obecnej ceny akcji na giełdzie, która przekracza 49 zł.

Czy warto kupować spółki, które wypłacają dywidendę?

Państwowa, ale nie koniecznie hojna

Kolejne prawie 100 mln zł dosypie do budżetu Lotos, który przelew dywidendy szykuje na 29 września, a prawo do wypłaty części zysku przyzna 12 września (choć tak naprawdę ostatni dzień na zakup akcji z dywidendą przypada 8 września, co wynika z 2-dniowych opóźnień w rozliczeniach na giełdzie).

Każdy posiadacz akcji Lotosu, które w tej chwili są wyceniane na giełdzie na blisko 59 zł, otrzyma po 1 zł na akcję. W sumie do podziału jest 184,87 mln zł. To stanowi zaledwie 16 proc. wszystkich zysków z 2016 roku, ale inwestorzy i tak nie mogą narzekać, bo spółka przyzwyczaiła do tego, że nie jest zbyt hojna. Ostatni raz, czyli w 2007 roku, na każdą akcję przypadało tylko 36 groszy dywidendy, a więc 10 proc. zysków.

Skarb państwa mocno liczy też na jedną z czołowych grup energetycznych - Energę. To kolejne 40 mln zł do puli dywidend, jakie w tym roku zasilą budżet. Łączne tegoroczne wpływy do budżetu z wszystkich giełdowych spółek państwowych szacowane są na nieco ponad 1,9 mld zł.

To samo w sobie jest sporą kwotą, choć o ponad 200 mln zł niższą niż rok wcześniej. Więcej na ten temat pisaliśmy w tekście: "Dywidendy ze spółek Skarbu Państwa. Tak źle nie było od lat".

Sumy wpłacane przez spółki z GPW do budżetu państwa z tytułu dywidendy (w mln zł) Spółka 2017 2016 PGNiG 830,7 747,7 PZU 413,3 614,1 PKN Orlen 353,1 235,4 Lotos 98,3 0,0 KGHM 63,6 95,4 Enea 56,8 0,0 Energa 40,5 104,5 GPW 31,6 34,7 Grupa Azoty 25,9 27,5 PHN 8,5 13,7 Police 1,6 2,1 PGE 0,0 268,2 PKO BP 0,0 0,0 JSW 0,0 0,0 Tauron 0,0 0,0 PKP Cargo 0,0 0,0 SUMA 1 924,0 2 143,3

Źródło: money.pl, obliczenia własne.

Wrześniowe okazje dywidendowe

Nie tylko duże państwowe firmy zwlekały z ustaleniem listy inwestorów, którym będzie przysługiwała dywidenda. Do nich należy też m.in. CCC. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów obuwia w Polsce wypłaci 21 września łącznie 101 mln zł, płacąc po 2,59 zł na każdą akcję.

Co ważne, wtorek 5 września był ostatnim dniem, w którym można było nabyć papiery CCC na giełdzie, z których dostaniemy dywidendę. Z kolei środa 6 września to ostatnia szansa na załapanie się na zyski Private Equity Managers (PEM).

Więcej na temat rozliczeń związanych z ustaleniem prawa do dywidendy i efektem tzw. odcięcia dywidendy od kursu akcji pisaliśmy w tekście: "Giełdowe spółki dzielą zyski...".

To, co odróżnia dywidendę PEM od CCC to fakt, że jest tam znacznie korzystniejszy dla inwestorów stosunek dywidendy przypadającej na jedną akcję do jej ceny (odpowiednik stopy zwrotu). W CCC było 1 proc., a w PEM jest ponad 5 proc.

Przed nami we wrześniu oprócz PEM są jeszcze pojedyncze oferty, gdzie do wyciągnięcia jest 4-5 proc. w dywidendzie. Mowa m.in. o spółkach: Herkules, Protektor, Unima 2000 czy Hydrotor.

Które spółki giełdowe przydzielą prawo do dywidendy we wrześniu? spółka dywidenda na jedną akcję cena akcji stopa dywidendy ostatni dzień na zakup akcji dzień wypłaty dywidendy CCC 2,59 zł 289 zł 0,9% 5 września 21 września Private Equity Managers 2,93 zł 53 zł 5,5% 6 września 16 listopada Lotos 1 zł 58 zł 1,7% 8 września 29 września KG Efekt 0,90 zł 26,50 zł 3,4% 12 września 3 października PHS Hydrotor 2 zł 42 zł 4,8% 12 września 4 października Dekpol 0,53 zł 28 zł 1,9% 12 września 22 września Unima 2000 0,18 zł 4,10 zł 4,4% 18 września 5 października Energa 0,19 zł 13,7 zł 1,4% 21 września 9 października Herkules 0,16 zł 4 zł 4,0% 27 września 13 października Protektor 0,23 zł 4,17 zł 5,5% 27 września 13 października Indata 0 zł 0,43 zł 2,3% 27 września 13 października PZU 1,40 zł 49,30 zł 2,8% 27 września 19 października źródło: komunikaty spółek giełdowych