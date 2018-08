Wielki powrót easyJet do Warszawy. Uruchomi 4 trasy

EasyJet zaoferuje loty do czterech miast

Tanie linie lotnicze easyJet wrócą na lotnisko Chopina. Już od października przewoźnik zaoferuje połączenia z portem lotniczym Londyn Gatwick, Berlinem, Bazyleą i Genewą.

Informacja o tym pojawiła się na stronie internetowej easyJet. Pierwszy lot do Londynu Gatwick zaplanowano na 31 października o godz. 15.30. Połączenie będzie obsługiwane w poniedziałki, środy, piątki i niedziele. Będą też loty o godz. 15.50 lub o 11.50 – informuje serwis pasażer.com.

Do Berlina easyJet z Warszawy poleci po raz pierwszy 28 października o godz. 19.10. Pierwszy lot do Bazylei wyleci 28 października o godz. 15.25, a do Genewy easyJet pierwszy raz poleci z Warszawy 28 października o godz. 10.15.

Powrót na warszawskie lotnisko

Przewoźnik był już obecny na Lotnisku Chopina, skąd wykonywał loty do Londynu i Bristolu. Zadecydował o zamknięciu tej jedynej obsługiwanej trasy z warszawskiego Okęcia w zaledwie kilka dni po tym, jak Terminal Etiuda został w Warszawie oficjalnie zamknięty. Ostatni rejs odbył się 5 lipca 2009 roku.

Tanie linie lotnicze easyJet zainaugurowały loty do Warszawy w listopadzie 2004 roku. Rejsy były wykonywane dwa razy dziennie, przewożąc 200 tys. pasażerów rocznie. Brytyjski przewoźnik uruchomił także loty z Warszawy do Bristolu w październiku 2007 roku i obsługiwał trasę trzy razy w tygodniu. Zrezygnował w listopadzie 2008 roku.

