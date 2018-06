Lotnisko na Okęciu do likwidacji. Minister potwierdził wcześniejsze zapowiedzi rządu

Fot. Tomasz Jastrzebowski/REPORTER Nowe lotnisko będzie kosztował około 30-35 mld zł

- Lotnisko na Okęciu zostanie wygaszone po zbudowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego - zapowiedział w poniedziałek Jacek Sasin, przewodniczący Komitetu Stałego Rady Ministrów. Według Sasina lotnisko to jest problemem dla okolicznych mieszkańców.

W sobotę prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o CPK. Będzie kosztował około 30-35 mld zł, z czego około 20 mld zł pochłonie budowa samego lotniska. Uchwalona ustawa określa zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz infrastruktury mu towarzyszącej, w tym również zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości.

Dlaczego musi to być zapisane w specustawie? Gdyż tereny pod lotnisko będą przejmowane w sporej części od mieszkańców. Ci od dłuższego czasu protestują i będą niebawem organizować referendum w tej sprawie.

- Dzisiaj inwestycje komunikacyjne, często decydują o możliwościach rozwojowych regionów i kraju. Ci, którzy atakują tę inwestycję, atakują ją na zasadzie, że wszystko, co robi rząd PiS, jest złe i trzeba to atakować - powiedział Jacek Sasin w radiu Tok FM.

Zapytany, czy zgadza się z zapowiedzią kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryka Jakiego, że po zbudowaniu CPK lotnisko na Okęciu będzie dalej funkcjonowało, podkreślił, że "port na Okęciu ma zostać wygaszony". - Rozumiem, że Patryk Jaki jako osoba, która pretenduje do zostania prezydentem Warszawy, ma swoją wizję i chciałby, żeby to lotnisko funkcjonowało - zaznaczył.

Warszawskie lotnisko Chopina zostanie zamknięte

- Jako były wojewoda mazowiecki wiem, jakim problemem dla okolicznych mieszkańców jest to lotnisko: generuje hałas, uniemożliwia rozwój okolicznych dzielnic i tworzenia tam budynków użyteczności publicznej: szkół, przedszkoli, szpitali - komentował w radiu Sasin.

- Lotnisko w centrum to nie jest dobry pomysł, we wszystkich dużych miastach się od tego odchodzi, buduje się je niedaleko aglomeracji - ocenił przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów. I zgodnie z rządowymi planami, uważa, że lotniskiem zapasowym dla Warszawy powinien być nie Modlin tylko Radom, który od stolicy dzieli ok. 93 km.