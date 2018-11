Emeryci na razie się nie wzbogacą. Resort pracy chce, by podwyżki wyniosły 70 zł

- Dziś emeryturę w kwocie równej emeryturze minimalnej 1029,80 zł pobiera ok. 100 tys. osób. Co jednak niezwykle niepokojące, wzrasta liczba osób, które nie mają minimalnej emerytury, bo nie spełniły warunku stażowego 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn. W lipcu 2018 r. ich liczba przekroczyła 200 tys. osób. Jednocześnie cały czas rośnie liczba świadczeń najwyższych, przekraczających 5 tys. zł – wyliczyła prof. Uścińska.

Marcin Zieleniecki, wiceminister rodziny i pracy, zwrócił uwagę na to, że wyeliminowanie procentowego wskaźnika waloryzacji pomaga zmniejszać różnice w wysokości świadczeń. Jak wyjaśnił w rozmowie z "Faktem", jest to mechanizm korygujący, który pozwala emerytom skorzystać z efektów wzrostu gospodarczego.

- Przypomnę, że takimi mechanizmami korygującymi, które wprowadziliśmy w ostatnich latach były jednorazowe dodatki do emerytur i rent oraz kwota gwarantowanej waloryzacji (co najmniej 10 zł w 2017 r.-red. ). W przyszłym roku gwarantowana podwyżka wyniesie 70 zł. Pozwoli ona utrzymać relację pomiędzy kwotą przeciętnego świadczenia emerytalno-rentowego – obecnie to 2255 zł, a kwotą najniższego świadczenia emerytalnego - dzisiaj to 1029,80 zł – wyjaśnił Zieleniecki.

- Prognozowana waloryzacja to 3,26 proc., jej koszt to 6,8 mld zł. Koszt zagwarantowanej podwyżki dla osób o niższych świadczeniach to kolejne 1,6 mld zł. Budżet może sobie na to pozwolić, bo mamy dobrą sytuację gospodarczą, budżetową, są owoce uszczelnienia systemu podatkowego. Ale pamiętajmy, że chodzi o 8,5 mld zł. To 1/3 środków, które rocznie idą na ogromny program, jakim jest 500+ - tłumaczył Skiba.