Waloryzacja rent i emerytur w 2019 roku. PiS chce zmienić zasady, skorzystają tylko najbiedniejsi

Fot. ARKADIUSZ ZIOLEK Marzec to najważniejszy miesiąc dla emerytów i rencistów. To wtedy ma miejsce długo wyczekiwana waloryzacja świadczeń

Nie 500+ dla emerytów, a 50 zł waloryzacji dla najbiedniejszych. Tak mają wyglądać zmiany w emeryturach i rentach w 2019 roku.



Nie będzie dodatków dla emerytów w postaci jednorazowo wypłacanych 500 zł. Na pewno emeryci nie dostaną dodatkowej gotówki ani w tym, ani w przyszłym roku - pisze "Gazeta Wyborcza". W money.pl informowaliśmy już w lipcu, że resort rodziny nie pracuje nad dodatkami dla seniorów. Informacje dziennika potwierdzają te doniesienia. Wśród ekipy PiS jest jednak nowy pomysł, by pomóc emerytom i rencistom.

Według informacji "GW", osoby, których emerytura nie przekracza 1533,75 zł brutto, dostaną nie procentową, a stałą kwotę podwyżki w ramach przyszłorocznej emerytury. Będzie to 50 zł brutto. Dla osób z wyższymi emeryturami nic się nie zmienia. Podwyżki dostaną na starych zasadach.

Pomysł PiS to ukłon w stronę emerytów i rencistów z najniższymi świadczeniami. W grupie, która załapie się na zmianę (o ile zostanie wprowadzona), jest blisko 1,5 mln osób. Warto jednak wiedzieć, że zysk będzie wynosił zwykle kilka, kilkanaście złotych w ciągu miesiąca.

Co z resztą? Większość emerytów i rencistów musi czekać na klasyczną waloryzację procentową. W 2019 r. wyniesie 3,26 proc. Tak zdecydował rząd w czerwcu. Koszt waloryzacji to ok. 6,86 mld zł.

Podwyżka? Symboliczna

Różnica? Wbrew pozorom - dla większości emerytów - nie będzie istotna. I tak - emeryt otrzymujący w tej chwili emeryturę 1000 zł od marca 2019 roku będzie otrzymywał 1032,6 zł brutto. Na rękę taka emerytura lub renta daje ok. 879 zł. Ile da zmiana waloryzacji z procentowej na kwotową? Zamiast 1032,6 zł emerytury brutto będzie to 1050 zł. Na rękę oznacza to ok. 894 zł. To o blisko 15 zł więcej. W ciągu roku emeryt zyska na tej zmianie 180 zł.

Im wyższa emerytura (w granicach do 1500 zł), tym zmiana sposobu wyliczania waloryzacji bardziej staje się symboliczna. I tak emeryci ze świadczeniem 1300 zł brutto (czyli 1096 zł netto) zyskają niecałe 6 zł na rękę. W zwykłym układzie waloryzacja dałaby podwyżkę o 42 zł brutto (czyli 34 zł netto) - do 1342 zł. Zmiana sposobu liczenia oznacza podwyżkę do 50 zł brutto, czyli 40 zł netto. Różnica to wspomniane 6 zł. W ciągu roku emeryt zyska 72 zł.

Osoby dostające 1500 zł brutto w zasadzie nie odczują zmian. Im waloryzacja w wysokości 3,26 procent dawała podwyżkę w okolicach 48,9 zł brutto. Dodatek daje im zaledwie 1,1 zł brutto podwyżki. W kwocie netto różnica jest w zasadzie zerowa. Osoby, które otrzymują dokładnie 1533 zł emerytury brutto po waloryzacji procentowej otrzymają dokładnie 50 zł więcej. Stąd właśnie taki limit mógłby być ustawiony. Ci, którzy mają więcej - z waloryzacji 3,26 proc. otrzymują więcej niż 50 zł.

Waloryzacja kwotowa - 50 zł dla emerytów i rencistów z najmniejszym świadczeniem Emerytura i renta brutto przed waloryzacją Emerytura i renta netto przed waloryzacją = "na rękę" Emerytura i renta brutto po klasycznej, procentowej waloryzacji Emerytura i renta netto po klasycznej waloryzacji = "na rękę" Brutto po "nowej" nowelizacji Netto po nowej nowelizacji Różnica pomiędzy procentową a kwotową waloryzacją

900 773 929,34 796,7 950 813,5 16,8 zł

1000 854 1032,6 879,67 1050 894,5 14,83 zł

1100 935 1135,86 963,63 1150 974,5 10,87 zł

1200 1015 1239,12 1046,6 1250 1055,5 8,9 zł

1300 1096 1342,38 1130,57 1350 1136,5 5,93 zł

1400 1177 1445,64 1213,53 1450 1217,5 3,97 zł

1500 1258 1548,9 1297,5 1550 1297,5 0 zł



źródło: obliczenia własne money.pl

Emeryci, którzy w tym roku mają gwarantowaną najniższą emeryturę (mają ją jedynie osoby o odpowiednim stażu pracy) zyskają dwa razy. Od stycznia emerytura minimalna wynosić będzie 1060 zł. W tym roku to 1030 zł. W tabeli nie uwzględniamy tej pozycji, gdyż spora grupa Polaków nie otrzymuje nawet minimalnej - a zdecydowanie mniej.

Patrząc na taką propozycję PiS, warto zwrócić uwagę na rozkład emerytur i rent wśród pobierających. Emeryturę i rentę niższą niż 1400 zł brutto (a to granica jakiejkolwiek opłacalności tej zmiany) pobiera aż 1 mln 561 tysięcy Polaków. Zmiana waloryzacji to oferta polityczna dla armii ludzi, potencjalnych wyborców. Najmocniej zmianę oczywiście odczują ci, którzy mają jak najmniejsze świadczenie. Z informacji dziennikarzy nie wynika, jaka jest dolna granica zmian.

Emerytów, którzy mają nie więcej niż tysiąc złotych jest w Polsce 350 tys. Ich zysk to kilkanaście złotych w ciągu miesiąca, w skali roku to kilkaset złotych.

Ile więcej dostaną emeryci?

Przy okazji warto wspomnieć o emerytach i rencistach, którzy otrzymają klasyczną waloryzację. Oni zyskają od 1 marca 2019 roku 3,26 proc. od świadczenia brutto. Co to oznacza? Osoba otrzymująca na przykład 1600 zł emerytury brutto może liczyć na 52 zł podwyżki brutto. W efekcie na rękę będzie dostawać 42 zł więcej. W ciągu roku to 504 zł więcej.

Emeryt lub rencista ze świadczeniem 2000 zł brutto otrzyma po waloryzacji 2065 zł. Na rękę zyska 53 zł w ciągu miesiąca. W skali roku podwyżka oznacza dla niego 636 zł więcej.

Powyżej 100 zł brutto zyskają tylko ci, którzy otrzymują co miesiąc emeryturę wyższą niż 3,1 tys. zł. Dopiero od tego pułapu waloryzacja gwarantuje dodatkową "stówkę" do wypłaty. Na rękę to około 80 zł więcej.

Waloryzacja emerytur i rent 2019 Emerytura i renta brutto przed waloryzacją Emerytura i renta netto przed waloryzacją = "na rękę"

Emerytura i renta brutto po waloryzacji Emerytura i renta netto po waloryzacji = "na rękę"

Różnica w zł/mies. (netto przed waloryzacją do netto po waloryzacji)

1550 zł

1297,5 zł 1600,53 zł 1338,48 zł 40,98 zł 1600 1338 1652,16 1380,47 42,47 1700 1419 1755,42 1463,43 44,43 1800 1500 1858,68 1547,4 47,4 1900 1581 1961,94 1630,37 49,37 2000 1661 2065,2 1714,33 53,33 2100 1742 2168,46 1797,3 55,3 2200 1823 2271,72 1880,27 57,27 2300 1904 2374,98 1964,23 60,23 2400 1984 2478,24 2047,2 63,2 2500 2065 2581,5 2131,17 66,17 2600 2146 2684,76 2214,13 68,13 2700 2227 2788,02 2298,1 71,1 2800 2307 2891,28 2381,06 74,06 2900 2388 2994,54 2464,03 76,03 3000 2469 3097,8 2548 79 3100 2550 3201,06 2630,96 80,96 3200 2630 3304,32 2714,93 84,93 3300 2711 3407,58 2797,9 86,9 3400 2792 3510,84 2880,86 88,86 3500 2873 3614,1 2964,83 91,83 3600 2953 3717,36 3047,8 94,8 3700 3034 3820,62 3131,76 97,76 3800 3115 3923,88 3214,73 99,73 3900 3196 4027,14 3298,7 102,7 4000 3276 4130,4 3381,66 105,66 4100 3357 4233,66 3464,63 107,63 4200 3438 4336,92 3548,6 110,6 4300 3519 4440,18 3631,56 112,56 4400 3599 4543,44 3715,53 116,53 4500 3680 4646,7 3798,5 118,5 4600 3761 4749,96 3881,46 120,46 4700 3842 4853,22 3965,43 123,43 4800 3922 4956,48 4048,4 126,4 4900 4003 5059,74 4132,36 129,36 5000 4084 5163 4215,33 131,33

źródło: obliczenia własne money.pl

Emeryci z groszami

Poniżej progu 100 zł miesięcznie brutto jest według szacunków ZUS około 2 tys. emerytów. Ale na granicy minimum niezbędnego do przeżycia są w sumie tysiące seniorów. 15 tys. Polaków pobiera emerytury nie większe niż 500 zł brutto. Co miesiąc muszą przeżyć za niecałe 450 złotych. 69 tys. Polaków ma emeryturę pomiędzy 500 a 700 zł. Na rękę dostają maksymalnie 611 zł po odjęciu obowiązkowych składek.

Kolejne 154 tys. musi sobie radzić za mniej niż 900 zł brutto. To armia ludzi, która mogłaby spokojnie w całości zamieszkać Zieloną Górę, Bytom, Rybnik czy Rudę Śląską. W sumie 5,5 proc. emerytów i rencistów musi żyć za świadczenie, które nie przewyższa tysiąca złotych - czyli tak zwanej emerytury minimalnej.

Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan jest przekonany, że emerytów z najniższymi świadczeniami będzie w Polsce przybywać. Dlaczego? Bo w nowym systemie (obowiązuje od 1999 roku) wypłacana emerytura to wyłącznie to, co sami odłożyliśmy. Ci, którzy zaczęli pracę po tym terminie, nie mają żadnego kapitału początkowego.

- Jednocześnie w Polsce nie funkcjonuje żaden minimalny próg wypłaty świadczeń. Wystarczy jedna składka i już jest prawo do emerytury. Inaczej wygląda sprawa dopiero przy minimalnym świadczeniu w wysokości 1 tys. zł, tutaj trzeba spełnić próg stażowy w wysokości 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn - mówił money.pl. A to właśnie ostatnia duża reforma emerytalna minimalny próg uprawniający do otrzymania jakiegokolwiek świadczenia usunęła.

Potwierdzają to dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. - W 2017 roku po raz kolejny zwiększyła się liczba osób, którym do otrzymania gwarantowanego ustawowego najniższego świadczenia (1000 zł) zabrakło odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego. Minimalnego świadczenia nie miała co 25. emerytka i prawie co 100. emeryt - analizuje ZUS w raporcie za 2018 rok. W tym roku liczba pobierających bieda-emerytury znów urosła. O 76 proc.

