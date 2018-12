Emerytury bez podatku. Kosiniak-Kamysz: Nie odpuścimy, wprowadzimy!

Głodowe emerytury to poważny problem polskich seniorów, z kolei aż 80 proc. Polaków chce zwolnienia emerytów z podatków. W Sejmie w piątek odbyła się debata nad obywatelskim projektem ustawy dotyczącej zniesienia opodatkowania emerytur. Pod projektem podpisało się 140 tys. osób. Teraz zajmie się nim sejmowa komisja Polityki Społecznej i Rodziny.

Mimo ogromnego zainteresowania społecznego tematem emerytur, na początku debaty w sejmowych ławach zasiadło zaledwie 6 posłów, co sprawiło, że zaproszonych na trybunę seniorów było znacznie więcej niż posłów. Później jednak pojawili się przedstawiciele wszystkich partii, którzy zgłosili się, by zabrać głos w debacie, niemniej nie zebrali się zbyt licznie inni posłowie.

- Tym się różnimy od was PiS-ie, że za dobre, jak 500+ potrafimy was pochwalić. Wy nie potraficie docenić dobrych pomysłów innych. Wasza buta i pogarda dla inaczej myślących to potwierdza – stwierdził z sejmowej mównicy Kosiniak-Kamysz.