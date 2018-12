emerytury oprac. Jakub Ceglarz 3 godziny temu

Emerytury wychodzą z dołka. Ale mogłyby być jeszcze wyższe

Wysokość świadczeń powoli wraca do poziomu z zeszłego roku. To oznacza, że na razie udaje się zrekompensować straty związane z obniżeniem wieku emerytalnego. Są jednak sposoby, by dostawać jeszcze więcej pieniędzy. Wystarczy... dłużej pracować.

