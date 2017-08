Konflikt interesów ws. frankowiczów? "W małżeństwie nie da się pozostać bezstronnym"

Fot. Mariusz Gaczynski/Eastnews Kredyty we frankach ma około 2 mln Polaków. Walczący w sądach organizują się, protestują i śledzą poczynania sądów i sędziów.

W Warszawskim Sądzie Okręgowym banki w sprawach frankowiczów reprezentuje żona przewodniczącego wydziału. Po naszej wtorkowej publikacji wyjaśnienia sędziego komentuje największa organizacja frankowiczów. - W małżeństwie oraz w stosunku podległości służbowej, nie da się pozostać bezstronnym, a tym samym niezawisłym - mówi money.pl Arkadiusz Szcześniak, prezes Stowarzyszenia "Stop Bankowemu Bezprawiu".

Jak pisaliśmy w money.pl, Anna Cudna-Wagner, żona sędziego Rafała Wagnera, przewodniczącego I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Warszawie, reprezentuje przed tym wydziałem interesy banków w sprawach frankowiczów.

Adwokatka w swojej karierze reprezentowała już Bank Millennium, mBank i Pekao. - Zatrważający jest fakt, iż sędziowie sami tak łatwo rezygnują z niezawisłości. Tak małą wagę przykładają do zasad przyjętych od konstytucji po zasady etyki zawodu sędziowskiego. Zapominają o transparentności, bezstronności, niezależności i niezawisłości. Czyli o cechach, o których w ostatnim czasie tak wiele napisano i powiedziano - mówi Arkadiusz Szcześniak.

W Polsce problem tak zwanych kredytów walutowych dotyczy około 2 mln osób. Dlatego nikt nie powinien się dziwić, że walczący z bankami organizują się i bacznie śledzą poczynania sądów i sędziów.

Kim naprawdę są frankowicze?

Jak zatem SBB, największa organizacja zrzeszająca frankowiczów, postrzega opisaną przez nas sprawę? - Sędzia będący przewodniczącym wydziału, do którego trafiają sprawy przeciw bankom, nie powinien mieć żadnych związków z osobami, które mogą mieć wpływ na swobodę i bezstronność wyrokowania - odpowiada Szcześniak.

Bezstronność w małżeństwie?

Jak podkreśla prezes SBB, chodzi tu zarówno o związki prywatne, ale też i służbowe. - Każdy laik, osoba zupełnie niezwiązana z wymiarem sprawiedliwości, intuicyjnie czuje, że w małżeństwie i w stosunku podległości służbowej nie da się pozostać bezstronnym, a tym samym niezawisłym - konkluduje Szcześniak.

Inaczej całą sprawę widzi jednak sędzia Rafał Wagner. W rozmowie z money.pl zapewniał, że jeśli w procesie bierze udział jego żona, to on nie prowadzi takich rozpraw. Za każdym razem wnosi o wyłączenie z orzekania, a wnioski te są uwzględniane.

Jednak Rafał Olejnik, partner zarządzający i adwokat z kancelarii Dowlegal, zwraca uwagę na potencjalne zagrożenie, jakie rodzą takie rodzinne powiązania. - Niezależnie od tego, czy w praktyce przewodniczący wydziału może w jakikolwiek sposób wpływać na orzeczenia sądu, co jest rozważaniem czysto hipotetycznym, to należy eliminować wszelkie pokusy orzekania na korzyść którejkolwiek ze stron - mówił money.pl Olejnik.

Sędzia Wagner twierdzi jednak, że całą sprawę dokładnie konsultował z innym sędziami I i II Wydziału Cywilnego w grudniu 2016 r. Wtedy do sądów zaczęły wpływać pozwy frankowiczów, a jego żona podpisała umowę z jednym z banków.

Pierwszy wniosek o wyłączenie sędziów

Jak relacjonował Wagner, sędziowie podjęli podczas spotkania wstępną decyzję, że nie widzą obiektywnych podstaw do tego, by wyłączać się z udziału w tych sprawach. Choć sam Wagner zauważył, że według orzeczenia Sądu Najwyższego nawet kiedy nie ma obiektywnych, to mogą pojawić się subiektywne odczucia którejś ze stron procesowych. Ktoś po prostu może uznać, że w jego poczuciu skład sędziowski nie daje mu szans na bezstronne orzeczenie.

Zresztą w jednej ze spraw w wydziale Rafała Wagnera wpłynął właśnie pierwszy wniosek o wykluczenie sędziów z brania udziału w rozprawie. Złożył go pełnomocnik kredytobiorcy frankowego. I nie dotyczy on tylko przewodniczącego, ale wszystkich sędziów z tego wydziału. Decyzji jeszcze nie ma. Co istotne, w tej sprawie zdecydują sędziowie spoza wydziału Wagnera.

Jak często żona sędziego pojawia się jako pełnomocnik banków w sprawach frankowiczów przed jego wydziałem? Dotyczy to w sumie 21 spraw, z czego w jednej sprawie pełnomocnictwo złożono po prawomocnym zakończeniu. Jednak w pozostałych przypadkach żadna z nich nie została jeszcze zakończona wyrokiem kończącym postępowanie przed tym sądem.

Anna Cudna-Wagner, jak zaznacza jej mąż, rzadko pojawia się w sądzie, stało się tak jedynie w dwóch lub trzech sprawach (zwykle na rozprawy przychodzą inni pełnomocnicy). I dodaje, że jego żona nie jest osobą prywatnie i osobiście znaną orzekającym sędziom.

O potencjalny konflikt interesów pytaliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Krajowej Radzie Sądownictwa. Jednak do czasu opublikowania tego artykułu nie doczekaliśmy się odpowiedzi.