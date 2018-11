Głęboka restrukturyzacja KNF. Trudne zadanie przed nowym szefem Komisji

Prof. Jacek Jastrzębski, dotychczas zastępca dyrektora Departamentu Prawnego w PKO BP, został nowym przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego. W piątek na to stanowisko powołał go premier Mateusz Morawiecki.

To oznacza głęboką restrukturyzację Komisji, za którą będzie odpowiedziany już nowy jej szef. Ponadto oznacza to utworzenie nowych stanowisk kierowniczych w KNF, czyli potencjalnie kolejne transfery.

Nowy szef KNF odniósł się też do zmian prawnych, które pozwolą na przejmowanie „za złotówkę” banków, które są w trudnej sytuacji: - Upadłość jest zawsze najgorszym scenariuszem. Jestem zwolennikiem wszelkich działań, jakie zapobiegają upadłości, która jest ostatecznością w przypadku braku przesłanek do restrukturyzacji.

Dlatego ekonomiści, i nie tylko, będą patrzeć na decyzje wydawane przez Jastrzębskiego przez pryzmat jego dotychczasowej pracy. Również na decyzje kadrowe. To będzie dla niego utrudnieniem, jednak nie przekreśla go jako szefa KNF.

- Nie znamy się z panem Jastrzębskim. Mogę się tylko powołać na to, co czytam m.in. u was. To wydają się bardzo dobre rekomendacje. Jego kompetencje wskazują na to, że może mieć dobre rozeznanie wobec obejmowanego stanowiska - powiedział w rozmowie z money.pl prof. Dariusz Filar.