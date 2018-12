Produkcja przemysłowa zaskoczyła. Problem z 12 listopada i branżą motoryzacyjną w UE

GUS w najnowszej publikacji podsumował sytuację w polskim przemyśle . Produkcja w tym sektorze wzrosła w rok o 4,7 proc. To progres, choć martwić może mocne wyhamowanie w statystykach. Miesiąc wcześniej tempo wzrostu było na poziomie 7,4 proc.

Wcześniej niepokojące sygnały na temat kondycji sektora wysłał raport Markit Economics. Wyliczany przez ekonomistów indeks PMI dla przemysłu pierwszy raz od 4 lat spadł poniżej 50 pkt, co sugeruje gorszy czas dla kluczowego sektora gospodarki.

"O ile spowolnienie z październikowego wyniku na poziomie 7,4 proc. było powszechnie oczekiwane, to jednak wygląda na to, że dodatkowe święto 12 listopada nie miało aż tak silnego wpływu na statystyki gospodarcze jak regularne dni wolne" - komentuje Santander.

Oczywiście nie oznacza to, że wolne nie miało negatywnego wpływu. Sonia Buchholtz, ekspertka Konfederacji Lewiatan, podkreśla, że "bardzo późne i niespodziewane procedowanie dnia wolnego pokazało, jak to, co zwykle nazywamy wpływem czynników o charakterze sezonowym i kalendarzowym, odciska się na procesach produkcyjnych, z których tylko część można zawiesić".