Historyczny rekord budżetu. Dochody z PIT ostro w górę

Fot. Andrzej Hulimka/REPORTER Premier Morawiecki może mówić o stabilnym budżecie. Styczeń wyszedł na duży plus

Dochody państwa były w styczniu większe niż wydatki. Takiej nadwyżki budżetowej nie było w historii. Po pierwszym miesiącu roku zrealizowano już jedną dziesiąta planu dochodów na całe dwanaście miesięcy.

Ministerstwo Finansów podało w środę, że dochody budżetu w styczniu wyniosły 35,2 mld zł, tj. 9,9 proc. całorocznego planu - wynika z szacunkowych danych. Do tego spadły wydatki o 3,6 mld zł. Dzięki temu pojawiła się nadwyżka w wysokości 8,6 mld zł.

To największa nadwyżka budżetu w historii. Poprzedni najlepszy wynik był równo rok temu, kiedy w styczniu rządowi udało się przekroczyć dochodami wydatki o 6,7 mld zł. Byłaby to świetna wiadomość, gdyby w poprzednim miesiącu - grudniu 2017 r. - nie wykazano największego minusa budżetu w historii - 23 mld zł.

Co ciekawe, wszystko nie dzięki dochodom z VAT, którymi rząd chwalił się dotychczas. Te nawet spadły o 3,6 mld zł w porównaniu ze styczniem 2016 r.

Dane nie są jednak porównywalne, bo resort finansów przyśpieszał zwroty podatków ze stycznia 2017 r., przesuwając je na grudzień 2016 r. To między innymi dlatego łączny dochód budżetu w styczniu b.r. (35,2 mld zł) był nieco niższy niż rok temu (37,0 mld zł).

"Porównując dynamikę dochodów z VAT na przełomie roku trzeba uwzględnić wykonanie dochodów z trzech miesięcy przełomu roku łącznie tj. listopad -styczeń. Wykonanie na przełomie 2017/2018 (listopad-styczeń) wyniosło 41,1 mld zł, natomiast wykonanie na przełomie 2016/2017 (listopad-styczeń) wyniosło 38,4 mld zł. Oznacza to wzrost w tym okresie o ok. 2,7 mld zł, tj. 7,1 proc." - podano w komunikacie.

Ministerstwo zwraca uwagę nie tylko na sztucznie zawyżoną "bazę" w styczniu 2016 r., ale także na znaczne przyśpieszenie inwestycji. Inwestycje okazały się rekordowe w czwartym kwartale ub.r. i najwyraźniej nie spowolniły w roku bieżącym.

Największy wzrost zaliczyły dochody z PIT. Były w styczniu wyższe o 13,7 proc. rdr, tj. o ok. 0,7 mld zł. Współgra to z danymi o wynagrodzeniach i bezrobociu w styczniu.

- Wysokie dochody z podatku PIT wiążą się z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska.

Dochody z podatku CIT były wyższe o 11,4 proc. rdr (+0,3 mld zł) co pani minister wiąże przede wszystkim "z działaniami uszczelniającymi, dobrą sytuacją gospodarczą oraz wysokim popytem inwestycyjnym w kraju i na głównych rynkach eksportowych".

Większe były też dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier o 11,8 proc. rdr (+0,6 mld zł). Podatek bankowy wzrósł o 2,0 proc. rdr.

Dochody niepodatkowe wyniosło ok. 1,6 mld zł w styczniu br. i było wyższe o 0,2 mld zł w stosunku do stycznia 2017 r.

Wydatki w dół

Wykonanie wydatków budżetu państwa w styczniu 2018 r. wg szacunkowych danych wyniosło 26,6 mld zł tj. 6,7 proc. planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 30,2 mld zł, tj. 7,9 proc. planu.

Spadek wydatków to, podobnie jak dobre dochody z PIT, konsekwencja poprawiającej się sytuacji na rynku pracy.

"Niższe wykonanie wydatków w stosunku do stycznia roku ubiegłego jest wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o 4,6 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS" - podał resort.