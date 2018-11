Inflacja najniższa od dwóch lat. Ceny przestały rosnąć. Efekt "czarnego piątku"

Dynamika inflacji w listopadzie była na poziomie zaledwie 1,2 proc. To oznacza wyhamowanie podwyżek w stosunku do października, gdy wskaźnik inflacji wskazywał na 1,7 proc., września (1,9 proc.) i sierpnia (2 proc.). W porównaniu z październikiem ceny ani drgnęły. Wskaźnik z listopada jest najniższy od prawie dwóch lat, tj. od stycznia 2017.

To duże zaskoczenie dla ekonomistów. Owszem, spodziewali się niższego wzrostu cen, ale ich prognozy oscylowały wokół 1,5 proc. rok do roku i 0,3 proc. wzrostu w skali miesiąca. Być może to efekt intensywniejszego niż w ubiegłych latach "czarnego piątku".