Rząd pomoże polskim firmom szukać zagranicznego wsparcia. Ruszają prace nad nową platformą

Wiceminister Tadeusz Kościński zapowiada wsparcie dla polskich firm w szukaniu inwestorów

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło prace nad platformą, na której polskie firmy będą mogły znaleźć chętnych do współpracy partnerów z całego świata - poinformował wiceminister Tadeusz Kościński. Będą mogły także znaleźć chętnych do przejęcia.

- Pod względem zagranicznych inwestycji bezpośrednich poprzedni rok był rekordowy i bieżący nie powinien być gorszy - powiedział w rozmowie z ISBnews Kościński podczas otwarcia centrum badawczego chińskiego koncernu TCL w Warszawie.

- Wcześniej były głośne inwestycje, jak projekt LG Chem, a teraz idzie za tym do Polski łańcuch 100 dostawców do fabryki koncernu. Również w usługach współdzielonych, po JP Morgan, State Street czy Standard Chartered, Polska wskoczyła na radary kolejnych inwestorów. Ponadto ci, którzy są już u nas obecni zwiększają swoje zaangażowanie - dodał Kościński.

Jak zaznaczył, równie ważny, jak inwestycje bezpośrednie, jest eksport. Dlatego resort przedsiębiorczości i technologii chce go wspierać.

- Handel jest u nas wciąż niedoceniony. Dobrze rośnie, ale nie jestem zadowolony ze struktury tego, co eksportujemy. Chcemy być bardziej obecni np. w Azji czy Afryce, aby ci, którzy mają już doświadczenie w eksporcie w UE, wychodzili na świat i szukali nowych możliwości. Zwłaszcza że narasta konkurencja - w zachodnich krajach następuje automatyzacja, z którą my też musimy się zmierzy - zadeklarował Kościński.

- Do obecności na dalszych rynkach potrzebna jest skala i ciągłość działania. Dlatego chcemy dotrzeć do przedsiębiorców z pomocą w łączeniu się. Nie mamy platformy dla przejęć międzynarodowych lub sukcesji polskich firm, a aktualnie 90 proc. firm rodzinnych nie wie, jaka będzie ich przyszłość właścicielska. Jesteśmy na początku prac nad taką platformą, na której polskie firmy będą mogły znaleźć partnerów do współpracy i do przejęcia. Chcemy budować siłę polskiego kapitału w skali międzynarodowej - podsumował wiceminister.

