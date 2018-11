Jerzy Pruski na prezesa NBP? O tym rozmawiali Czarnecki i Chrzanowski

Leszek Czarnecki wydaje się trochę zaskoczony tymi rozważaniami. Uważa, że na razie trudno powiedzieć, kto będzie kolejnym prezesem NBP. Uważa jednak, że możliwe są różne scenariusze - paradoksalnie mówi, że PiS może chcieć odsunąć Glapińskiego po ewentualnej wygranej, choć to przecież bliski człowiek prezesa Kaczyńskiego. Ale Czarnecki uważa, że może się zrealizować i taki scenariusz, że PO "nie posunie" Glapińskiego po ewentualnym zwycięstwie wyborczym.

Obaj rozmówcy zauważają, że Glapińskiemu zostały jeszcze cztery lata na stanowisku. Ten okres jednak prawdopodobnie nie będzie dla niego łatwy. - Problem jest taki, że nie ma większości w zarządzie. Trudno zmieniać bank, jak nie można decydować o tym, co się w nim dzieje, tak? [..] No bo trzeba budować koalicję w tym gnieździe, gdzie tam każdy próbuje ciągnąć w swoją stronę. [..] Wszystko to jest więc taki miękki nacisk. [..]. Jakoś rozdzielać te władzę i oczekiwać czegoś w zamian - mówi szef KNF.