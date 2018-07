Karuzela w strategicznej spółce nadal się kręci. Nowy prezes PWPW

Fot. PWPW Nowy prezes PWPW Maciej Biernat

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych ma nowego prezesa. Został nim Maciej Biernat. To trzecia osoba zajmująca to stanowisko w ostatnich 9 miesiącach. Jeśli doliczymy do tego pełniących obowiązki, okaże się, że jest już piątą osobą kierującą w tym okresie spółką.

"12 lipca br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. powołało Macieja Biernata na stanowisko Prezesa Zarządu" – brzmi komunikat państwowej spółki odpowiedzialnej m.in. za drukowanie zwartości naszych portfeli - zarówno banknotów, jak i dokumentów. Nowy prezes PWPW jest prawnikiem, który swoje wykształcenie uzupełnił studiami menedżerskimi. W dotychczasowej karierze zarządzał m.in. "spółkami z branży przemysłu, budownictwa, finansów oraz funduszem private equity".

Maciej Biernat zajmie stanowisko, której jako pełniący obowiązki zajmował od marca Tomasz Karusewicz. Ten z kolei zastąpił również p.o. prezesa Roberta Malickiego, który w ciągu miesiąca skłócił się ze związkowcami i pracownikami spółki. Poprzednikiem Malickiego był Jakub Skiba, były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Ten w fotelu "wytrzymał " niespełna 4 miesiące - od października 2017 r. do lutego 2018 r. Z PWPW odszedł, gdy po rekonstrukcji rządu, w trakcie "czyszczenia" spółek z ludzi związanych z Antonim Macierewiczem, został powołany na stanowisko prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej.

By dopełnić obrazu karuzeli w uznawanej za strategiczną spółce warto przypomnieć, że Jakub Skiba do PWPW przychodził w roli "strażaka", gdy z fotela jej szefa z hukiem wyleciał poprzedni prezes Piotr Woyciechowski po ujawnieniu faktu podsłuchiwania działających w przedsiębiorstwie związkowców.