O przyszłości kolejki na Kasprowy Wierch zadecyduje sąd. Spór nieprędko się zakończy

Fot. annaspies/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0) Kolejka na kasprowy Wierch jest atrakcja i latem, i zimą

Miłośnicy zjazdów z Kasprowego mogą być spokojni – kolejce nie grozi demontaż. Jej przyszłość nie jest jednak pewna, bo spór trafił na wokandę.

W styczniu 2019 r. Tatrzański Park Narodowy i Polskie Koleje Linowe spotkają się w sądzie. Ten rozsądzi spór o to, czy PKL korzystają bezprawnie z działek należących do TPN – informuje "Rzeczpospolita".

- Nasz wniosek dotyczy zaniechania naruszeń przez PKL, czyli korzystania przez tę firmę bez tytułu prawnego z działek TPN, nad którymi biegnie infrastruktura kolei linowej. Strony wymieniają się pismami procesowymi, przywołując kolejne argumenty – powiedział w rozmowie z „Rz” Szymon Ziobrowski, dyrektor TPN.

PKL podnosi, że kolej na Kasprowy Wierch istniała na długo przed tym, jak utworzono park i nigdy nie przyszło nikomu do głowy, by żądać jej usunięcia.

Tatrzański Park widzi sprawę inaczej: podkreśla, że PKL nie zawierały z Parkiem ani ze Skarbem Państwa żadnej umowy regulującej możliwość korzystania z trasy kolei, która przebiega nad nieruchomościami TPN. Stanowisko parku popierają starosta tatrzański i lokalni samorządowcy.

- Nie ma przecież żadnych przeciwwskazań do tego, żeby inny podmiot był operatorem kolejki na Kasprowy Wierch – powiedział starosta Piotr Bąk.

Przygotowania do debiutu

W zaistniałym sporze władze lokalne próbują też pogrywać na strunie patriotyzmu lokalnego i podnoszą powrót kolejki do polskich korzeni.

Obecnie pakiet większościowy PKL należy pośrednio do funduszu private equity Mid Europa. Nabył go w 2013 r. od PKP i zainwestował w rozwój prawie 100 mln zł. Fundusz urozmaicił ofertę biznesową, dzięki czemu usługi narciarskie stanowią mniej niż 1/5 przychodów ze sprzedaży biletów.

W 2017 r. zarząd powiatu tatrzańskiego złożył ofertę kupna akcji PKL, została jednak odrzucona.

Przed kilkoma miesiącami zapadła decyzja o wprowadzeniu PKL na giełdę. Trwają przygotowania do oferty publicznej, ale nie należy się spodziewać, by doszła do skutku zanim zakończy się spór z TPN.

Od 5 do 14 listopada kolejka nie będzie działała, ale nie będzie to miało związku ze sporem. Przerwa techniczna służyć będzie przeprowadzeniu remontu niezbędnego przed sezonem zimowym.

