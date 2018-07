Kolejne miliardy na elektryczne autobusy i stacje ładowania. NFOŚ sfinansuje programy "eko" w 100 gminach

Fot. Krzysztof Kaniewski/REPORTER Ładowarki do aut elektrycznych to brakujący element w rozwoju elektromobilności w Polsce

- Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska uchwalił program sfinansowania 100 planów rozwoju ekomobilności w gminach – poinformował wiceprezes NFOŚiGW Artur Michalski. To pierwszy element szerszego projektu, w ramach którego Fundusz wyda przynajmniej 10 mld zł.

Rozwój elektromobilności jest jedną z głównych idei rządu Mateusza Morawieckiego. To on jeszcze w czasach, gdy zajmował fotel ministra rozwoju wpisał ją do swojego Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

- Kiedy na początku 2016 r. powiedzieliśmy: "tak dla elektromobilności" było wielu wątpiących. Pytali: „Czy”. Dziś pytanie brzmi: „Kiedy”. Kiedy w Polsce powstanie fabryka ogniw stanowiących połowę wartości pojazdów elektrycznych? Wydaje się, że to, co strona publiczna mogła zrobić, jest gotowe. Mamy ustawę o elektromobilności, mamy fundusz wsparcia i zachęty do zakupu flot autobusów elektrycznych w miastach. Dynamika tych zamówień przerosła nasze oczekiwania – powiedziała po spotkaniu z przedstawicielami branży minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Przyszłość elektromobilności zależy od wodoru?:

Kolejnym impulsem ma być nowy program realizowany przez NFOŚiGW, którzy zamierza w ciągu 10 lat wydać przynajmniej 10 mld zł na wsparcie rozwoju ekomobilności w gminach. - Program jest już zatwierdzony i będzie realizowany - zapewnił wiceprezes Funduszu Artur Michalski. Jak wyjaśnił, pieniądze będą pochodzić z tzw. nowej opłaty paliwowej (dokładnie 15 proc. z każdych 80 zł doliczonych do 1000 litrów paliwa wprowadzonych na rynek), czyli po prostu nowo stworzonego Funduszu Niskoemisyjnego Transportu oraz środków własnych funduszu – m.in. opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Pierwszy etap programu, zgodnie z zapowiedzą Michalskiego, ma rozpocząć się najpóźniej za 2-3 miesiące. Zakłada on sfinansowanie przez Fundusz przygotowania wspomnianych planów rozwoju ekomobilności w gminach. To najtańszy element układanki, bo na niego pójdzie 10 mln zł. Dopiero kolejne lata przyniosą znaczące inwestycje na poziomie przynajmniej miliarda złotych rocznie.

- Kwoty mogą być znacznie wyższe, bo opieraliśmy się na szacunkach, a już dziś widać, że wpływy będą wyższe - zastrzegł wiceprezes NFOŚiGW.

Dokładne kwoty przeznacza na poszczególne projekty zostaną ujawnione dopiero po ich wyborze. Już dziś wiadomo, że mogą to być zarówno pomysły budowania miejskich sieci ładowania aut elektrycznych czy zakup całych flot ekologicznych pojazdów.