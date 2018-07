Komisja ds. VAT startuje. Pierwsze posiedzenie

Fot. Jacek Dominski Na zdjęciu przewodniczący komisji Marcin Horała

Ściągalnością podatku VAT w czasach rządów PO-PSL zajmie się zaczynająca właśnie pracę komisja ds. VAT. Na pierwszym wtorkowym posiedzeniu członkowie komisji zgłaszają wnioski dowodowe.

Według obecnie rządzących w latach 2007-2015 luka VAT wyniosła w sumie co najmniej 250 mld zł. Komisja ma ustalić, jak doszło do uszczuplenia potencjalnych wpływów do państwowej kasy.

Jak już pisaliśmy, pod lupę brani mają być m.in. ministrowie finansów Jacek Rostowski i Mateusz Szczurek, a także byli szefowie służb skarbowych i odpowiedzialnych za walkę z przestępczością gospodarczą w czasach rządów PO-PSL. Oprócz tego komisja przyjrzy się działalności prezesa Najwyższej Izby Kontroli i podległych mu funkcjonariuszy publicznych, prokuratury oraz organów powołanych do ścigania przestępstw.

Skład komisji wykrystalizował się w ubiegłym tygodniu. Ze strony PiS członkami są: Kazimierz Smoliński, Małgorzata Janowska, Marcin Horała, Wojciech Murdzek i Andrzej Matusiewicz. Reszta członków to posłowie opozycyjni. Z Platformy Obywatelskiej jest Zbigniew Konwiński, Nowoczesną reprezentuje Mirosława Pampucha, PSL-UED - Genowefa Tokarska, a z Kukiz'15 – Marek Jakubiak.

Przewodniczącym komisji został Marcin Horała z PiS.

Posłowie PiS w uzasadnieniu uchwały o powołaniu komisji stwierdzili, że w czasie dwóch poprzednich kadencji parlamentu dochodziło do stopniowego rozszczelnienia systemu podatku VAT. Polska miała nie stosować się do zaleceń zawartych w raportach Komisji Europejskiej, a które wprowadzono u naszych południowych sąsiadów: w Czechach i na Słowacji.

Według Ministerstwa Finansów w 2017 roku luka VAT zmniejszyła się do ok. 25 mld zł, czyli do około 14 proc. potencjalnych wpływów. Z kolei rok wcześniej - według danych, którymi podzielił się w poniedziałek wiceminister finansów Paweł Cybulski - wynosiła ona 20,6 proc. W 2015 roku było to aż 24,2 proc., ale już roku 2014, czyli ostatnim pełnym roku rządów PO-PSL wynosiła 18,6 proc.

Dużo gorzej było w 2013 roku, kiedy luka wyniosła 26,9 proc. W 2012 roku było to z kolei 24,5 proc., w 2011 roku - 18,1, a w 2010 - 20,5 proc.

