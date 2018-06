Afera GetBack. Są zarzuty dla byłego prezesa. Nie przyznaje się do winy

Fot. Bartłomiej Zborowski były prezes GetBack S.A. Konrad K. usłyszał zarzuty, ale do winy się nie przyznaje

Warszawska prokuratura postawiła zarzuty Konradowi K., byłemu prezesowi GetBacku - powiedział Zbigniew Ziobro. Dodał, że nie przyznał się on do winy. Niewykluczone, że będzie wniosek o tymczasowy areszt.

- Są to przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu - jest przestępstwo usiłowania oszustwa na szkodę Polskiego Funduszu Rozwoju, chodzi o usiłowanie oszustwa na kwotę 250 mln zł. Oprócz tego jest stawiany zarzut wyprowadzenia kwoty 23 mln zł, w tym przywłaszczenia kwoty - w ramach tego - ok. 15 mln zł. Są też zarzuty związane z podawaniem nieprawdy w raportach giełdowych - mówił minister Ziobro o zarzutach dla Konrada K. Zaznaczył, że były szef spółki nie przyznał się do winy.

- Zatrzymana została też druga osoba, celem przedstawienia zarzutów - dodał minister. Briefing nie przewidział jednak pytań od dziennikarzy.





Ziobro odniósł się też do słów opozycji, która zarzuca, że rząd zbyt wolno zareagował na aferę GetBack. - Mam apel do opozycji, przestańcie się ośmieszać. Zrobiliśmy jako państwo to, co powinniśmy zrobić. Działaliśmy profesjonalnie. Zatrzymanie K. było możliwe dzięki wzorcowej pracy prokuratury i funkcjonariuszy CBA - powiedział Ziobro. Zdaniem ministra, zupełnie bezpodstawne jest porównywanie reakcji państwa na aferę GetBacku do odpowiedzi na aferę Amber Gold z czasów rządów koalicji PO-PSL.

- Niech politycy totalnej opozycji, Platformy i Nowoczesnej przestaną się kompromitować i powtarzać utarte banały, bo można umrzeć ze śmiechu, odwołując się do klasyki młodzieżowych porównań - mówił na konferencji Ziobro.

Wirtualnej Polsce udało się również porozmawiać z ministrem na osobności. - Śledztwo w sprawie GetBack prokuratura wszczęła dzień po złożeniu zawiadomienia przez KNF [24 kwietnia - red.]. Zaś po upływie 1, 5 miesiąca zatrzymano i przedstawiono zarzuty głównemu podejrzanemu. Tymczasem w sprawie Amber Gold, gdy rządziła PO, prokuratura wszczęła postępowanie dopiero po upływie 6 miesięcy od złożenia zawiadomienia przez KNF, zaś główny sprawca usłyszał zarzuty jak minęło aż 2 lat i 8 miesięcy od zawiadomienia - dodał Zbigniew Ziobro dla WP.

Firma windykacyjna GetBack pożyczyła od inwestorów, w większości klientów indywidualnych, ponad 2 mld zł, w tym roku przestała regulować swoje zobowiązania.

GetBack podał pod koniec maja, że zgodnie ze wstępnymi, nieaudytowanymi wynikami finansowymi, w ubiegłym roku miał 1,3 mld zł straty.

Były prezes GetBack S.A. został wczoraj zatrzymany przez funkcjonariuszy CBA. Według informacji PAP, do zatrzymania doszło na warszawskim lotnisku, zaraz po powrocie K. z Izraela. Konrad K. był prezesem spółki GetBack do połowy kwietnia 2018 roku.

