Koszty życia w Polsce zbyt wysokie. Wzrosły rachunki i opłaty

Fot. Adam STASKIEWICZ Średnio 1572 zł wydajemy na rachunki. To o 61 proc. więcej niż przed trzema laty.

Dla 70 proc Polaków koszty życia w kraju są wysokie lub bardzo wysokie – wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów. Jednak co czwarty z nas uznaje je za normalne.

Statystyczne gospodarstwo domowe ma co miesiąc do zapłaty 1572 zł, choć jeszcze trzy lata temu było to 976 zł – wylicza Kantar Millward Brown na potrzeby raportu "Portfel statystycznego Polaka, cytowany przez Polską Agencję Prasową.

Rachunki statystycznej rodziny wzrosły więc wciągu tych lat aż o 61 proc. Dla porównania, pensja minimalna w tym okresie wzrosła jedynie o 20 proc., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, według GUS, wzrosło o 23 proc. – pisze PAP.

Dziś czynsz kosztuje nas średnio 514 zł, energia cieplna 336 zł, a prąd - 193 zł. Do tego dochodzi 116 zł za gaz, 108 zł za wodę, 52 zł za wywóz nieczystości, 68 zł za internet, 83 zł za telewizję i 102 zł za telefon - wynika z cytowanego raportu "Portfel statystycznego Polaka".

Zobacz również: Ile naprawdę kosztuje nas życie na tle Europy. Mapa pokazuje, jak jest

Wynagrodzenia będą rosnąć jeszcze szybciej, zagrażając polskiej gospodarce

Dla 70 proc. społeczeństwa te kwoty potwierdzają, że koszty życia w kraju są wysokie lub bardzo wysokie. 25 proc. uznaje je za normalne, a tylko dla 4 proc. życie w kraju jest tanie.

Po opłatach mężczyznom statystycznie zostaje w portfelu 2180 zł, czyli o blisko tysiąc złotych więcej niż kobietom (1215 zł). Słabo wypadają emeryci i renciści, ci mają do dyspozycji średnio 775 zł na miesiąc.