Kowalczyk o spotkaniu z Bono. "Nie umawiam się z celebrytami"

Na pytanie o Marka Ch., byłego szefa Komisji Nadzoru Finansowego, któremu prokuratura w sprawie afery postawiła zarzut korupcji i wystąpiła o dwa miesiące aresztu, Kowalczyk stwierdził, że „trzeba mieć ograniczone zaufanie do każdego”. Pytany przez dziennikarza o rekomendacje dla Ch. wystawione przez prezesa Narodowego Banku Polskiego Adam Glapińskiego (jeszcze po wybuchu afery zapewniła on, że były szef KNF reprezentuje najwyższe standardy moralne i patriotyczne), minister powiedział, że ma pełne zaufanie do każdego, do momentu, gdy ktoś go nie zawiedzie.