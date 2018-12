Coraz mniej emerytów w KRUS. Największy spadek na granicy z Niemcami

Od października 2017 r. wiek emerytalny wrócił do 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet. Liczba emerytów ZUS wzrosła aż o 111 tysięcy, przybyło też świadczeniobiorców mundurowych i finansowanych przez resort sprawiedliwości.

Ale jest jeden zakład emerytalny, który zaoszczędzi konkretne pieniądze. Liczba emerytów w KRUS spadła o aż 16 tys., czyli o 1,7 proc. Zamiast rosnąć, maleje. Co się stało?

- Może być problem z przekazaniem gospodarstwa, jeśli się idzie na emeryturę rolniczą, a nie ma następców, czy nie odda ziemi w dzierżawę długoletnią. A to warunek, żeby pobierać świadczenie z KRUS - mówi money.pl Marian Sikora, przewodniczący rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. - I sytuacja jest taka, że nie ma często następców, bo wyjechali ze wsi do pracy w mieście lub za granicę. A rolnicy w podeszłym wieku często wcale nie chcą sprzedawać ziemi, bo ziemia dla rolnika jest świętością - dodaje.

W rezultacie część starszych rolników zostaje na gospodarstwie, jednocześnie nie pobierając emerytury z KRUS. Sikora wskazuje na trend do odchodzenia ludzi z rolnictwa. To się po prostu coraz mniej opłaca. Nawet mimo dopłat z Unii Europejskiej.

- Sytuacja w rolnictwie się komplikuje ze względu na rosnące koszty produkcji. Ceny stoją albo nawet spadają - opisuje przewodniczący FBZPR. - Kilkanaście lat temu za trzodę żywą płacono 4,65 zł za kilogram. A ostatnio mieliśmy informację, że ceny zeszły do 3,20 zł. To samo jest ze zbożami. Ukraina ma możliwość eksportu do Unii, ale większość ich zboża zatrzymuje się w Polsce. W tej sytuacji wiele osób może rezygnować z gospodarstwa - podsumowuje.