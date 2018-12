Kurier płakał, gdy dostarczał. Nasze paczki mogą nie dotrzeć na święta

Święta to czas żniw dla sprzedawców. Dla kurierów – droga przez mękę. Eksperci z Uniwersytetu Łódzkiego wyliczyli, że w tym roku przeciętna polska rodzina wyda na święta od 1200 do 1700 zł. Niemal co druga złotówka pójdzie na prezenty. Z każdym rokiem widać, że coraz chętniej kupujemy upominki przez internet. Tu mamy wzrost o 9 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem.

Urząd Komunikacji Elektronicznej szacuje się, że w tym roku operatorzy rozwiozą ok. 460 mln paczek. W okresie przed Bożym Narodzeniem wolumen wzrasta prawie dwa razy w porównaniu z innymi dniami. Co oznacza, że jeden kurier musi doręczyć ok. 100 przesyłek dziennie. Aby obsłużyć przedświąteczny szczyt, firmy kurierskie przyjmują do pracy nowe osoby. Tylko w Poczcie Polskiej ok. 6 tys. osób roznosi paczki. Nawet w soboty.