Jak uniknąć starcia z kurierem. "Zamówienie - najpóźniej dwa tygodnie przed Wigilią"

Nasi dziadkowie z niecierpliwością czekali w święta. My - nerwowo oczekujemy kuriera i modlimy się, by paczka z prezentami dotarła do nas na czas, czyli przed wigilią. Sezon narzekań na usługi kurierskie już się zaczął. Jak uniknąć kłopotów z nim związanych?

Firmy kurierskie nauczone doświadczeniem z poprzednich lat z przygotowaniami do najgorętszego czasu w roku nie czekają na ostatnią chwilę.

- O świętach musimy myśleć już w lipcu - mówi money.pl Tina Sobocińska, dyrektor ds. personalnych i komunikacji DHL Parcel. - To wtedy opracowywane są zarówno plany operacyjne jak i rekrutacyjne. Pod względem operacyjnym staramy się jak najbardziej zoptymalizować, jak i poszerzyć wachlarz rozwiązań dla klientów.

Jak podkreśla, dla firm kurierskich szczyt paczkowy przypada na okres od października do lutego. W tym czasie zatrudnienie w firmie wzrasta o 15 proc. Mimo stereotypowego postrzegania zawodu kuriera jako męskiego, w chwili obecnej w DHL zatrudnia ponad 100 kurierek.

Jak mówi money.pl Magdalena Bugajło, dyrektor komunikacji i PR DHL Parcel, dzienne zamówienia sięgają nawet 170 proc. średniej z miesięcy przedsezonowych.

Jak w takich warunkach być pewnym, że nasza przesyłka dojdzie do nas przed świętami? Bugajło dzieli się w tej sprawie kilkoma radami. Oprócz udostępnienia kompletnych danych adresowych, numeru telefonu, sprawdzenia dostępności produktu w sklepie, korzystania z serwisów rejestrowania i monitorowania przesyłki, zwraca uwagę na jeszcze jeden warunek – czas. Najlepiej bowiem zrobić zakupy najpóźniej na dwa tygodnie przed Wigilią. Jeśli zamówienie złożymy na tydzień przed świętami, sporo ryzykujemy. Prezenty mogą nie dotrzeć na czas i wtedy naprawdę nie ma co zwalać winy na kuriera i oskarżać go o zrujnowanie świąt.

DHL przypomina, że zimowy szczyt paczkowy, to choćby np. utrudnione warunki na drodze przez niespodziewane zdarzenia pogodowe. I tu powracamy do czasu. To jeszcze jeden czynnik, który powinien zachęcić do wcześniejszych zakupów.

Co do samego odbioru paczki – pamiętajmy, że możemy ją otworzyć dopiero po pokwitowaniu doręczenia ładunku i uiszczeniu ewentualnych opłat z nią związanych. Ale jednocześnie kurier nie może nam odmówić pozostania przy otwarciu przesyłki po jej doręczeniu. – W przypadku stwierdzenia szkody powinien zostać spisany stosowny protokół – przypomina Bugajło.

