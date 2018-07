Leo Express zadebiutował na polskich torach. Rodzi się konkurencja dla PKP

Fot. Cmelak770/CC/Wikipedia Leo Express po raz pierwszy pojawił się na polskich torach

Pierwszy pociąg Leo Express wyjechał na polskie tory. Czeski przewoźnik z piątku na sobotę zainaugurował połączenie na trasie Kraków-Praga.

W wakacje Leo Express ma kursować od piątku do poniedziałku. Z Krakowa do Pragi - w poniedziałki i soboty, z Pragi do Krakowa - w piątki i niedziele.

W piątek Leo Express po raz pierwszy wyruszył ze stolicy Czech do Krakowa. W sobotę wykona pierwszy przejazd w drugą stronę.

Po zakończeniu remontu torowiska na trasie Kraków-Katowice, pociąg będzie mógł jeździć nawet codziennie.

Jak wyjaśniał w rozmowie z money.pl Peter Jančovič, prezes Leo Express Polska, cena biletów kształtuje się dynamicznie, podobnie jak w przypadku przewoźników lotniczych.

Za bilet PKP Intercity trzeba zapłacić 54 euro (około 233 zł). Cena w Leo Express ma zaczynać się od 19 zł i osiągać średnio 60-80 zł.

Leo Express uzyskał wszelkie niezbędne pozwolenia na realizację przejazdów w naszym kraju - m.in. decyzję o otwartym dostępie do torów i zgodę prezesa Urzędu Transportowego Kolejowego na dopuszczenie pociągu do jazdy po polskich torach.

