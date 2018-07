Leo Express konkurencją dla PKP Intercity. Pierwszy pociąg wyjedzie 20 lipca

Fot. Cmelak770/CC/Wikipedia Czesi będą wozić Polaków - Leo Express pierwszym prywatnym dalekobieżnym przewoźnikiem

Ostatni element układanki, która była niezbędna do otwartej rynkowej konkurencji na polskich torach, pojawił się 17 lipca. Pierwszy pociąg Leo Express wyruszy w nocy z piątku na sobotę i będzie woził pasażerów na trasie Kraków-Praga.

Zgoda prezesa Urzędu Transportowego Kolejowego na dopuszczenie pociągu do jazdy po polskich torach była ostatnim z warunków, który czeska spółka Leo Express musiała spełnić, by móc pasażerów w naszym kraju wozić nie tylko autobusami. Cały proces zajął niemal dwa lata, a pozytywna decyzja została wydana 17 lipca - na trzy dni przed pierwszym przejazdem.

- Leo Express spełnił wszystkie wymogi formalne potrzebne do uruchomienia połączenia kolejowego Kraków – Praga – poinformował dziennikarzy rzecznik UTK Tomasz Frankowski.

Wcześniej przewoźnik uzyskał decyzję o otwartym dostępie do torów, a jego połączenie zostało wpisane do rozkładu jazdy. Bilety na podróż z Krakowa do Pragi w sprzedaży pojawiły się pod koniec czerwca.

Rozkład jazdy

Pierwszy pociąg czeskiego przewoźnika Leo Express odjedzie z Pragi do Krakowa 20 lipca. Dzień później po raz pierwszy na pokładzie prywatnego pociągu będzie można pokonać trasę w stronę przeciwną. Przez kilkanaście kolejnych miesięcy połączenia będą realizowane jedynie w weekendy - z Krakowa do Pragi w poniedziałki i soboty, z Pragi do Krakowa w piątki i niedziele. Dopiero po zakończeniu remontu torowiska na trasie Kraków-Katowice, pociąg będzie mógł jeździć nawet codziennie.

Ceny

Bilety na pociąg pojawiły się w sprzedaży 25 czerwca, a ich cena, jak wyjaśniał w rozmowie z money.pl Peter Jančovič, prezes Leo Express Polska, kształtuje się dynamicznie, podobnie jak w przypadku przewoźników lotniczych. Ponawiane próby zakupu potwierdziły zapowiedzi przewoźnika - są tańsze niż oferowane przez PKP Intercity.

Za bilet państwowej spółki trzeba zapłacić 54 euro (około 233 zł). Cena w Leo Express ma zaczynać się od 19 zł i osiągać średnio 60-80 zł. Nam wyszukiwarka proponowała najczęściej 45-58 zł w klasie ekonomiczne, .

Konkurencyjne ceny dobrze obrazuje także przykład czteroosobowej rodziny - dwoje dorosłych i dwoje dzieci - która chciałaby wyjechać na weekend do Pragi. Za bilety na wyjazd 18 sierpnia i powrót 19 sierpnia w klasie ekonomicznej rodzina musiałaby zapłacić 260 zł.