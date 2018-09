Właściciel Reserved, Cropp i Housa zamawia gigantyczny magazyn. Inwestycja dopięta tuż po sukcesie w Izraelu

Fot. LPP Nowe magazyny przydadzą się przy ekspansji na zagraniczne rynki .

LPP zainwestuje w magazyn wysokiego składowania w Pruszczu Gdańskim. Powierzchnia ok. 23 tys. mkw powierzchni użytkowej, sprawia, że to jeden z większych takich obiektów w kraju. Dekpol ma też zbudować biurowiec powierzchnią przekraczający 5,5 tys. mkw.

Dla Depkolu to znaczny kontrakt. Firma dostanie za niego 63 mln zł netto. Daje to blisko 11 proc. skonsolidowanych przychodów firmy za ubiegły rok. LPP klucze do obiektów ma dostać na koniec sierpnia przyszłego roku.

Jak poinformował portal dlahanlud.pl, w umowie zapisano znaczną liczbę kar. Gdyby np. Dekpol odstąpił od wykonania umowy, będzie musiał zapłacić 10 proc. wartości wynagrodzenia. Podobnymi konsekwencjami zagrożone są też sytuacje kiedy pojawią się opóźnienia lub poważne wady i usterki.

Moda od LPP. Polski przebój eksportowy

Budowa nowych magazynów zapewne związana jest z rozwojem i ekspansją polskiego giganta odzieżowego. Jak już pisaliśmy w money.pl, tłumy towarzyszyły otwarciu pierwszego sklepu Reserved w Izraelu w połowie sierpnia.

Ten debiut dodały firmie LPP skrzydeł. Zaraz po nim zarząd zapowiedział kolejne inwestycje na Bliskim Wschodzie. Firma przyznaje, że pomogła jej kampania marketingowa, ale Izraelczyków przyciągnęły też "polskie ceny" odzieży.

LPP została założona w 1991 r. Pierwszy sklep Reserved został otwarty w 1998 roku i od tamtej pory rozwój spółki przyspieszył.Stworzono też kolejne marki Cropp i Sinsay,House czy Mohito. W 2001 roku, spółka LPP debiutowała na Warszawskiej GPW, a w 2014 roku weszła na giełdę indeksu WIG20

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. W 2017 r. miał 579 mln zł skonsolidowanych przychodów.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl