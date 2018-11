Konsekwencje związane z niezapłaconym mandatem mogą cię zaskoczyć. Urzędy za 50 zł długu mogą blokować lokaty, nawet te walutowe

"Przed kilkoma dniami dowiedziałam się, że moja lokata walutowa w Getin Banku jest zablokowana. Taką informację otrzymałam w placówce podczas próby zlikwidowania tej lokaty. Jeszcze bardziej zaskakujące jest, że Urząd Miasta Wrocławia ściągnął należność za nieopłacony bilet parkingowy już w lipcu 2017 r. Dlaczego Urząd pobrał kwotę z lokaty walutowej, a nie z konta? Dlaczego nikt mnie o tym nie poinformował i czy to w ogóle legalne?" - napisała nasza czytelniczka, której imię zmieniliśmy na potrzeby tego artykułu.

Z tymi pytaniami zwróciliśmy się zarówno do Getin Banku, jak i do UM Wrocławia. Do czasu opublikowania tego artykułu odpowiedział tylko bank.