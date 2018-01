Tak dobrze nie było nigdy. Rekordowa liczba mieszkań oddana do użytku

Fot. RAFAL OLEKSIEWICZ/REPORTER Budowa mieszkań przyspiesza we wszystkich województwach

Poprzedni rok był rekordowy dla sektora budownictwa mieszkaniowego. Do użytku oddano ponad 175 tys. lokali, a wzrost pozwoleń na budowy odnotowano we wszystkich województwach.

Premier Mateusz Morawiecki podczas swojego expose wprost mówił o tym, że w Polsce wciąż brakuje kilku milionów mieszkań, by dogonić pod tym względem Zachód. Dane spływające z rynku powinny poprawić mu humor.

- Rok 2017 był rekordowy. Wydano pozwolenie na budowę 250 tys. mieszkań i rozpoczęto budowę 205 tys. To o 25 proc. więcej iż w roku 2016. Ostatnie 12 miesięcy to także absolutny rekord, jeśli chodzi o liczbę mieszkań oddanych do użytku. Było ich łącznie 175 tys. Co więcej wzrosty odnotowaliśmy we wszystkich województwach – mówi Jarosław M. Skoczeń, wiceprezes Grupy Emmerson.

Budownictwo mieszkaniowe to jedna z kwestii uznanych przez nowego premiera za priorytetowy. Jak mówił, w tym roku przyspieszą prace w ramach programu "Mieszkanie+". Pod koniec 2017 r. wręczono pierwsze prawa do lokali w wielkopolskim Jarocinie.