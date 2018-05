Grunty PKP pod osiedla. Powstanie kilkanaście tysięcy lokali z Mieszkania+

Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER PKP udostępni swoje grunty w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Przemyślu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu.

Kolej udostępni pod nowe osiedla 12 lokalizacji o łącznej powierzchni ponad 130 ha. Budowy ruszą w przyszłym roku.

W przyszłym roku mają ruszyć budowy ruszyć budowy kolejnych kilkunastu tysięcy mieszkań w ośmiu miastach Polski – to efekt podpisania umowy inwestycyjnej między Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. i BGK Nieruchomości S.A.

Nowe lokale mają powstać w ramach rządowego programu Mieszkanie+. Gdzie zostaną zbudowane? PKP udostępni swoje grunty w Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Przemyślu, Szczecinie, Warszawie i we Wrocławiu.

Jak poinformowała spółka PKP, wśród objętych umowami lokalizacji znajdują się nieruchomości, na których powstać mogą nowe, kompleksowo zaprojektowane osiedla – m.in. Odolany w Warszawie, poznańskie Wolne Tory czy okolice Dworca Świebodzkiego we Wrocławiu.

- To tereny położone w atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych miejscach, stąd też z powodzeniem może na nich powstać wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa – przekonuje Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP S.A.

Jak zapewnia prezes PKP Krzysztof Mamiński, to najlepszy z możliwych sposób na zagospodarowanie nieużytkowanych przez lata kolejowych nieruchomości o bardzo dużym potencjale – "sposób, który przyniesie realne korzyści polskim rodzinom i gospodarce" – zaznaczył.

Program "Mieszkanie+". Dopłata do czynszu nawet 1/3

Umowy zakładają wspólną realizację inwestycji poprzez spółki celowe, do których PKP S.A. wniesie nieruchomości, zaś BGKN – niezbędne finansowanie. Zgodnie z umowami aport nieruchomości ze strony PKP S.A. powinien nastąpić do końca 2018 roku. Do tego czasu wykonane zostaną analizy prawne, finansowe, techniczne, komercyjne i podatkowe nieruchomości.

– Do końca 2019 roku chcemy mieć w przygotowaniu 100 tys. dostępnych cenowo mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Liczę, że dla objętych umowami nieruchomości ruszą wkrótce konkursy urbanistyczno-architektoniczne, dzięki czemu w krótkim czasie rozpocznie się realizacja przyjaznych rodzinom i społecznościom lokalnym osiedli – zadeklarował Tomasz Górnicki, członek zarządu BGKN.

Program Mieszkanie+ obejmuje m.in. budowę dostępnych cenowo mieszkań na wynajem. Inwestycje są finansowane przez fundusz, którego aktywami zarządza BGK Nieruchomości, na gruntach spółek Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz inwestorów prywatnych. W przygotowaniu jest obecnie ponad 25 tys. mieszkań, z czego ponad 2 tys. jest już w budowie. W kwietniu wręczono pierwsze klucze najemcom prawie 100 mieszkań w Jarocinie.

